Незаменимый транспорт: ВС РФ создают багги из захваченой на поле боя техники

Украинские обозреватели отмечают, что противник наращивает использование багги и квадроциклов из-за острой нехватки на фронте бронированной техники.

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Российские войска все активнее используют багги различных типов как для штурмовых операций, так и для обеспечения логистики, включая проведение ротаций и доставку грузов. Летом 2023 года в РФ официально объявили о расширении применения таких транспортных средств и запустили курсы вождения на базе учебных центров. Об этом 10 марта рассказали обозреватели Defense Express со ссылкой на росСМИ.

На сегодняшний день российские пропагандисты называют багги "незаменимым" транспортом на поле боя, подчеркивая их маневренность и проходимость в условиях бездорожья. Однако растущее использование этой техники также связано со значительными потерями российских войск в более защищенных транспортных средствах, включая бронетехнику.

Кроме того, российская сторона утверждает, что производство багги якобы налажено "непосредственно в зоне боевых действий" силами ремонтных подразделений. Для сборки новых машин используются двигатели, трансмиссии и другие узлы от трофейной или поврежденной техники. По заявлениям российских источников, таким способом уже изготовлены сотни единиц багги.

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"Главное — найти двигатель, коробку передач, и можно наладить выпуск. Все остальное можно найти на месте", — цитируют обозреватели российские источники.

Кроме того, помимо багги российские войска также применяют квадроциклы, однако их эффективность на поле боя ниже из-за ограниченной грузоподъемности и меньшей проходимости по сложным участкам местности.

Напомним, в конце декабря прошлого года в подразделениях ВС РФ было замечено новое импровизированное средство для борьбы с беспилотниками. Кустарная система похожа на миниатюрную РСЗО, установленную на шасси "Нива", которая дополнена шестью автоматами АК.