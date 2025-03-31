"Захватчик кладовой" на тарелке: названа причина, почему следует мыть рис перед приготовлением

Подобно крошечным "троянским коням", рисовые долгоносики могут прятаться в зернах риса, причем вряд ли нам удастся заметить их. Поэтому ученые советуют тщательно промывать рис перед приготовлением.

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Об этом пишет IFLScience.

Рисовые долгоносики не являются чем-то необычным. Они могут попасть в мешки с рисом в форме личинки, надежно спрятавшись внутри зерна. Исследователи отмечают, рисовые долгоносики едва ли могут навредить здоровью человека, даже если их съесть. Однако они также являются одной из веских причин, почему нам стоит промывать зерна перед приготовлением.

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Что такое рисовые долгоносики

Рисовые долгоносики являются частью окружающей среды, но на самом деле они едят не только рис — в их рацион также входят кукуруза и другие злаки. Как и у многих долгоносиков, у них есть восхитительно макаронный носик, который они используют, чтобы прогрызать твердую оболочку рисовых зерен. Они не только питаются полезными веществами внутри, но самки также способны откладывать яйца внутри зерен.

Как долгоносики попадают в рис

Промышленное производство риса включает в себя определенное количество фумигации, чтобы попытаться защитить запасы от вредителей, но это редко бывает эффективным на 100%. Исследователи отмечают, что взрослые особи долгоносиков весьма миниатюрны, однако личинки еще сложнее поймать, так как они путешествуют в мешках, надежно спрятавшись внутри рисового зерна.

Ранее ученые даже пытались использовать звук, чтобы отслеживать заражения в хранилищах риса, прислушиваясь к их жеванию. Известно, что личинки питаются внутренней частью рисового зерна, пока оно не становится пустой оболочкой. После этого долгоносики выползают наружу, а затем начинают откладывать собственные яйца. В результате даже пара долгоносиков может привести к заражению.

Рисовые долгоносики не причинят вам вреда, но если вы оставите рис без присмотра на несколько месяцев, они могут его уничтожить Фото: Shutterstock

Профилактика появления рисовых долгоносиков

Исследования показывают, что насекомые чаще встречаются в сыром шлифованном рисе. Однако наименьшее их количество содержится в образцах обработанного риса, например, пропаренного.

Опасны ли рисовые долгоносики

Рисовые долгоносики не всегда содержатся в рисе, и даже если бы они были, употребление нескольких из них не навредит вам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, стоит ли мыть рис перед приготовлением.