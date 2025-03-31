"Загарбник комори" на тарілці: названо причину, чому слід мити рис перед приготуванням

Подібно до крихітних "троянських коней", рисові довгоносики можуть ховатися в зернах рису, причому навряд чи нам вдасться помітити їх. Тому вчені радять ретельно промивати рис перед приготуванням.

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Про це пише IFLScience.

Рисові довгоносики не є чимось незвичайним. Вони можуть потрапити до мішків з рисом у формі личинки, надійно сховавшись усередині зерна. Дослідники зазначають, рисові довгоносики навряд чи можуть нашкодити здоров'ю людини, навіть якщо їх з'їсти. Однак вони також є однією з вагомих причин, чому нам варто промивати зерна перед приготуванням.

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Що таке рисові довгоносики

Рисові довгоносики є частиною довкілля, але насправді вони їдять не тільки рис — в їхній раціон також входять кукурудза та інші злаки. Як і у багатьох довгоносиків, у них є чудовий макаронний носик, який вони використовують, щоб прогризати тверду оболонку рисових зерен. Вони не тільки харчуються корисними речовинами всередині, але самки також здатні відкладати яйця всередині зерен.

Як довгоносики потрапляють у рис

Промислове виробництво рису містить певну кількість фумігації, щоб спробувати захистити запаси від шкідників, але це рідко буває ефективним на 100%. Дослідники зазначають, що дорослі особини довгоносиків вельми мініатюрні, проте личинки ще складніше зловити, оскільки вони подорожують у мішках, надійно сховавшись усередині рисового зерна.

Раніше вчені навіть намагалися використовувати звук, щоб відстежувати зараження в сховищах рису, прислухаючись до їхнього жування. Відомо, що личинки харчуються внутрішньою частиною рисового зерна, поки воно не стає порожньою оболонкою. Після цього довгоносики виповзають назовні, а потім починають відкладати власні яйця. У результаті навіть пара довгоносиків може призвести до зараження.

Рисові довгоносики не заподіють вам шкоди, але якщо ви залишите рис без нагляду на кілька місяців, вони можуть його знищити Фото: Shutterstock

Профілактика появи рисових довгоносиків

Дослідження показують, що комахи частіше зустрічаються в сирому шліфованому рисі. Однак найменша їхня кількість міститься у зразках обробленого рису, наприклад, пропареного.

Чи небезпечні рисові довгоносики

Рисові довгоносики не завжди містяться в рисі, і навіть якби вони були, вживання кількох із них не зашкодить вам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи варто мити рис перед приготуванням.