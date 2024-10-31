Гигантские крысы на страже рога носорога и слоновой кости: как грызуны будут защищать гигантов

В новом исследовании ученые обучили команду гигантских крыс и планируют использовать их для борьбы с браконьерами.

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Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые из них процветают, а другие находятся в весьма уязвимом положении по ряду причин. Некоторые животные оказались на грани вымирания из-за утраты среды, чрезмерного вылова или естественных причин, другие — стали жертвами браконьеров. К счастью для всего мира, ученые нашли эффективный способ борьбы с браконьерами, пишет Science Focus.

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В новом исследовании ученые из некоммерческой организации из Танзании APOPO обучили команду африканских гигантских крыс определять продукты животного происхождения, находящиеся под угрозой исчезновения. Простыми словами, гигантские грызуны смогут улавливать запахи анатомии животных, находящихся под угрозой исчезновения, например:

чешуи панголина;

слоновой кости;

рога носорога.

К слову это не впервые, когда исследователи организации распознают потенциал для рабочей силы из суперкрыс. В целом ученые стремятся предоставлять низко технологичные и экономически эффективные решения для неотложных гуманитарных проблем по всей Африке. Ранее ученые же обучали гигантских крыс вынюхивать наземные мины и патоген, вызывающий туберкулез.

По словам первого соавтора исследования, доктора Изабель Шотт, в новой работе они с коллегами стремились определить потенциал крыс для обнаружения запахов животных, находящихся под угрозой исчезновения, а точнее наиболее значимых их частей тела, за которыми охотятся браконьеры.

Авторы исследования отмечают, что крысы APOPO — это экономически эффективные инструменты обнаружения запахов. Они могут легко проникать в узкие пространства, такие как груз в упакованных транспортных контейнерах, и их можно поднять высоко, чтобы проверить вентиляционные системы запечатанных контейнеров.

В новом исследовании ученые отобрали команду гигантских крыс:

Кирсти;

Марти;

Аттенборо;

Ирвин;

Бетти;

Тедди;

Айвори;

Эбони;

Десмонд;

Торо;

Фосси.

Все они прошли несколько строгих этапов обучения: изначально научились "тыкать носом" в целевой запах в течение нескольких секунд, чтобы получить ароматизированную гранулу; затем познакомились с распространенными запахами, используемыми браконьерами для маскировки диких животных. Последний этап — обучение запоминанию, когда грызунов вновь знакомили с запахами, с которыми они не сталкивались в течение 5-8 месяцев. К концу обучения восемь крыс смогли идентифицировать четыре часто провозимых контрабандой вида диких животных среди 146 нецелевых веществ.

Авторы исследования надеются, что их новая работа в дальнейшем позволит защитить и без того уязвимые виды животных от преследований со стороны браконьеров.

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