Носорогов в Африке вооружили радиоактивными рогами: будут защищаться от браконьеров (видео)

Южноафриканские ученые развернули новаторский проект, направленный на борьбу с браконьерством — носорогов снабдили радиоактивной "защитой".

Related video

В Южной Африке обитает подавляющее большинство носорогов планеты, а потому это место является "горячей точкой" для браконьерства, вызванного спросом Азии, где рога животных используются в традиционной медицине — якобы они имеют терапевтический эффект, пишет Science Alert.

25 июня южноафриканские ученые ввели радиоактивный материал в рога живых носорогов — это ознаменовало старт новаторского проекта, направленного на борьбу с браконьерством. Исследователи считают, что этот метод позволит легче обнаружить животных на пограничных постах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проект развернули в приюте для носорогов Лимпопо в районе Ватерберга на северо-востоке страны. По словам директора отдела радиационной и медицинской физики Университета Витватерсранда Джеймса Ларкина, они вставили "два крошечных радиоактивных чипа" в рога животных.

Для этого Ларкин с коллегами просверлили небольшое отверстие в роге, а затем поместили в него радиоизотоп, после чего распылили 11 000 микроточек по всему рогу. После этого ученые возьмут образцы крови животных, чтобы убедиться, что носороги эффективно защищены. Предполагается, что материал прослужит около 18 месяцев, а потому его использование обойдется дешевле, чем обезроживание животных каждые 18 месяцев.

По словам соавтора исследования, профессора Нитая Четти, радиоактивный материал в рогах носорогов, по сути, сделает их бесполезными и ядовитыми для употребления в пищу, а потому спрос на них должен снизиться.

Авторы исследования отмечают, что носороги были усыплены, а затем им вживили микрочипы — в результате животные не испытывали боле или другого дискомфорта. Доза радиоактивного материала невероятна низкая, а потому не оказывает никакого влияния на здоровье животного или окружающую среду.

Данные местного министерства окружающей среды свидетельствуют о том, что несмотря на все усилия правительства по борьбе с браконьерством и незаконной торговлей, в 2023 году было убито 499 носорогов, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Предполагается, что частью пилотного проекта под названием Rhisotope станут два десятка носорогов. Им будет введена доза, достаточно сильная, чтобы сработали детекторы, установленные по периметру приюта. В то же время она достаточно мизерная, чтобы навредить самим животным и окружающей среде.

Отметим, что рога носорога пользуются популярностью на черном рынке, где цена по весу не уступает цене на золото или кокаин. Ранее ученые уже пробовали другие стратегии, однако они не возымели никакого эффекта, теперь ученые полагаются на новый проект.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ спасти очень редкий вид носорогов.