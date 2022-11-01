Довели люди. За последнее столетие рога носорогов значительно уменьшились

Ученые изучили, почему это произошло и как отразилось на жизни этих животных.

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Исследователи обратили внимание, что рога у всех пяти видов носорогов уменьшились за последние чуть более 100 лет. Ученых заинтересовала эта особенность, а потому они решили выяснить как и почему это произошло, а также как повлияло на жизнь животных, пишет Daily Mail.

В ходе исследования группа ученых из Кембриджского университета изучила сотни фотографий этих животных за последние 140 лет, включая все пять видов носорогов — белых, черных, индийских, яванских и суматранских. Отметим, что работа с фотографиями весьма упростила жизнь ученым, ведь ученые, как правило, не имеют доступа к физическим образцам рогов животных из-за соображений безопасности.

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По словам соавтора исследования Оскара Уилсона, их с коллегами очень взволновал тот факт, что им удалось с помощью фотографий обнаружить доказательства того, что рога животных действительно стали короче.

В ходе исследования ученые измерили рога 8 десятков носорогов, сфотографированных в период с 1886 до 2018 года. В том числе исследователи изучили фотографии животных, застреленных охотниками, например, известный снимок экс-президента США Теодора Рузвельта 1911 года, где он стоит над черным носорогом, которого он только что убил.

[ + – ] Теодора Рузвельта 1911 года с убитым им черным носорогом Фото: University of Cambridge

Исследователям пришлось сопоставить длину тела носорога и его рога, чтобы узнать точно длину рогов пропорционально размеру тела. Ученые пришли к выводу, что из-за охоты на этих животных и убийств носорогов с длинными рогами в мире по сути остались животные с короткими рогами, которые передавали свои гены из поколения в поколение.

Отметим, что носороги относятся к исчезающим видам. Сегодня ученые насчитывают порядка 30 тысяч особей, которые обитают в дикой природе.

[ + – ] Рисунок белого носорога 1984 года Фото: University of Cambridge

Однако в начале 20 века все обстояло совсем иначе. Тогда популяция носорогов насчитывала порядка 500 тысяч. Увы, из-за охоты человека эти монструозные животные сегодня вынуждены выживать.

По словам Уилсона, эти животные не просто так развили свои рога, разные виды носорогов используют их для разных целей, например, помогают себе подхватить пищу или защититься от хищников. Именно поэтому Уилсон с коллегами считают, что более короткие рога значительно усложняют жизнь носорогов.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае обнаружили новый вид гигантских носорогов.