Довели люди. За останнє століття роги носорогів значно зменшилися

Учені вивчили, чому це сталося та як це позначилося на житті тварин.

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Дослідники звернули увагу, що роги в усіх п'яти видів носорогів зменшилися за останні трохи більше 100 років. Учених зацікавила ця особливість, а тому вони вирішили з'ясувати, як і чому це сталося, а також як це вплинуло на життя тварин, пише Daily Mail.

У ході дослідження група вчених із Кембриджського університету вивчила сотні фотографій цих тварин за останні 140 років, включаючи всі п'ять видів носорогів — білих, чорних, індійських, яванських і суматранских. Зазначимо, що робота з фотографіями спростила життя вченим, адже вчені, як правило, не мають доступу до фізичних зразків рогів тварин через міркування безпеки.

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За словами співавтора дослідження Оскара Вілсона, їх із колегами дуже схвилював той факт, що їм вдалося за допомогою фотографій виявити докази того, що роги тварин дійсно стали коротшими.

У ході дослідження вчені виміряли роги 8 десятків носорогів, сфотографованих у період із 1886 до 2018 року. У тому числі дослідники вивчили фотографії тварин, застрелених мисливцями, наприклад, відомий знімок експрезидента США Теодора Рузвельта 1911 року, де він стоїть над чорним носорогом, якого він щойно вбив.

[ + – ] Фото Теодора Рузвельта 1911 року з убитим ним чорним носорогом Фото: носорог

Дослідникам довелося зіставити довжину тіла носорога та його рогу, щоб дізнатися точну довжину рогів пропорційно до розміру тіла. Вчені дійшли висновку, що через полювання на цих тварин і вбивства носорогів із довгими рогами у світі, по суті, залишилися тварини з короткими рогами, які передавали свої гени з покоління в покоління.

Зазначимо, що носороги належать до зникомих видів. Сьогодні вчені налічують близько 30 тисяч особин, які живуть у дикій природі.

[ + – ] Малюнок білого носорога 1984 року Фото: носорог

Однак на початку 20 століття все було зовсім інакше. Тоді популяція носорогів налічувала близько 500 тисяч. На жаль, через полювання людини ці монструозні тварини сьогодні змушені виживати.

За словами Вілсона, ці тварини не просто так розвинули свої роги, різні види носорогів використовують їх для різних цілей, наприклад, допомагають собі підхопити їжу або захиститися від хижаків. Саме тому Вілсон із колегами вважають, що короткі роги значно ускладнюють життя носорогів.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї виявили новий вид гігантських носорогів.