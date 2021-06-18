Как четыре африканских слона. В Китае обнаружили новый вид гигантских носорогов

Им оказался P. linxiaense. Ученые считают его самым крупным наземным млекопитающим, который когда-либо жил на планете.

Современные носороги являются потомками еще более крупных существ, которые, по оценкам ученых, весили 15-20 тонн, а их высота составляла 5 м, пишет IFLS.

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Их шеи были такими же высокими, как у жирафов, а весили они в два-три раза больше, чем африканский слон. Открытие одного из этих левиафанов на краю Тибетского нагорья помогло заполнить пробелы в их генеалогическом древе.

Большинство людей, которым посчастливилось бы встретить представителя рода индрикотерии (самый крупный род носорогов), не признали бы их носорогами, поскольку у них не было рогов, обычно считающихся определяющей чертой носорога.

Однако такие второстепенные вопросы не имеют большого значения для палеонтологов, которые могут определить истинную личность с помощью останков.

Образцы индрикотерий были найдены на больших территориях Азии, хотя обычно они были настолько фрагментарны, что ученым не удавалось точно определить, какие из них представляли общие виды, а какие отдельные.

Фото: Tao Deng

Новый череп индрикотерий, нижняя челюсть и позвонки другого представителя того же вида были найдены в Linxia Basin, на северо-восточной окраине Тибета, подробно описанные в новом исследовании, опубликованном в Communications Biology.

Эти кости датируются 26,5 миллионами лет назад и были названы P. linxiaense. Доктор Тао Дэн из Китайской академии наук и соавторы исследования считают, что ближайшим родственником их нового открытия является P. lepidum, немного меньший вид, живущий в то же время.

Тем не менее, они утверждают, что он имеет тесные отношения с Р. bugtiense, единственным видом, от которого у палеонтологов осталось достаточно окаменелостей, чтобы детально их описать.

Местоположение и особенности P. linxiaense позволяют авторам предложить линию происхождения более ранних и более мелких, но все еще гигантских носорогов, чье родство с P. bugtiense было до сих пор неясно.

Отношения между P. linxiaense и P. bugtiense указывают на то, что в то время для подобных животных существовал способ добраться из Пакистана в Китай. Авторы утверждают, что индрикотерии эволюционировали в Китае, прежде чем пересечь незавершенное нагорье и достичь своего самого известного вида в Пакистане.

"Во времена олигоцена в тибетском регионе, вероятно, были некоторые районы с низкой высотой, возможно, менее 2000 м. Поэтому родословная гигантских носорогов могла свободно расселиться вдоль восточного побережья океана Тетис, а также через некоторые низменности этого региона", — заключили исследователи.