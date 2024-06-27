Носорогів в Африці озброїли радіоактивними рогами: захищатимуться від браконьєрів (відео)

Південноафриканські вчені розгорнули новаторський проєкт, спрямований на боротьбу з браконьєрством — носорогів забезпечили радіоактивним "захистом".

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У Південній Африці мешкає переважна більшість носорогів планети, а тому це місце є "гарячою точкою" для браконьєрства, спричиненого попитом Азії, де роги тварин використовують у традиційній медицині — нібито вони мають терапевтичний ефект, пише Science Alert.

25 червня південноафриканські вчені ввели радіоактивний матеріал у роги живих носорогів — це ознаменувало старт новаторського проєкту, спрямованого на боротьбу з браконьєрством. Дослідники вважають, що цей метод дасть змогу легше виявити тварин на прикордонних постах.

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Проєкт розгорнули в притулку для носорогів Лімпопо в районі Ватерберга на північному сході країни. За словами директора відділу радіаційної та медичної фізики Університету Вітватерсранда Джеймса Ларкіна, вони вставили "два крихітні радіоактивні чіпи" в роги тварин.

Для цього Ларкін з колегами просвердлили невеликий отвір у розі, а потім помістили в нього радіоізотоп, після чого розпорошили 11 000 мікроточок по всьому рогу. Після цього вчені візьмуть зразки крові тварин, щоб переконатися, що носороги ефективно захищені. Передбачається, що матеріал прослужить близько 18 місяців, а тому його використання обійдеться дешевше, ніж знезараження тварин кожні 18 місяців.

За словами співавтора дослідження, професора Нітая Четті, радіоактивний матеріал у рогах носорогів, по суті, зробить їх непотрібними та отруйними для вживання в їжу, а тому попит на них має знизитися.

Автори дослідження зазначають, що носороги були приспані, а потім їм імплантували мікрочипи — у результаті тварини не відчували болю чи іншого дискомфорту. Доза радіоактивного матеріалу неймовірно низька, а тому не чинить жодного впливу на здоров'я тварини або навколишнє середовище.

Дані місцевого міністерства довкілля свідчать про те, що, попри всі зусилля уряду з боротьби з браконьєрством і незаконною торгівлею, у 2023 році було вбито 499 носорогів, що на 11% більше, ніж у 2022 році.

Передбачається, що частиною пілотного проєкту під назвою Rhisotope стануть два десятки носорогів. Їм буде введено дозу, досить сильну, щоб спрацювали детектори, встановлені по периметру притулку. Водночас вона досить мізерна, щоб нашкодити самим тваринам і навколишньому середовищу.

Зазначимо, що роги носорога є популярними на чорному ринку, де ціна за вагою не поступається ціні на золото або кокаїн. Раніше вчені вже пробували інші стратегії, проте вони не мали жодного ефекту, тепер вчені покладаються на новий проєкт.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб врятувати дуже рідкісний вид носорогів.