Врятуватися від найсильнішого хронічного болю: вчені хочуть використовувати для цього психоделіки

Психоделічні препарати вже застосовуються для лікування деяких психічних хвороб. Однак учені запропонували поглянути на них, як на надійний засіб від найстрашнішого з відомих видів болю.

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Багато людей мріють про світ, у якому хронічний біль більше не буде домінувати в повсякденному житті та порушувати його перебіг. Це потенційне і втілюване в реальність майбутнє, яке досліджують вчені, що вивчають дію психоделіків. Обіцянка цих речовин полегшити постійний біль — тема, що набирає обертів у наукових і медичних колах. І зовсім недавно науковий світ знову підняв дискусію про їхнє можливе використання, що в майбутньому дасть змогу розпочати лікування одного з найсильніших болів у світі, пише Vox.

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У 2020 році Корт Вінг, колишній майстер бойових мистецтв і тренер з CrossFit, взяв участь у клінічному випробуванні в Нью-Йоркському університеті, де вивчали псилоцибін для лікування великого депресивного розладу. У результаті експерименту не тільки його депресія, яка не піддавалася лікуванню понад п'ять років, покращилася, але разом із цим зникли й хронічні болі, які постійно переслідували його. "Я був у повній ремісії і не міг повірити цьому", — розповів Вінг. Цей результат став показником зростаючої кількості фактів, що підтверджують використання психоделіків, таких як псилоцибінові гриби та ЛСД, для полегшення хронічного болю. Однак, незважаючи на потенційну користь, ці речовини, як і раніше, класифікуються Управлінням по боротьбі з наркотиками як заборонені препарати Списку I, що обмежує їхнє використання як поширюваних запропонованих ліків.

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Хронічний біль зачіпає сотні мільйонів людей по всьому світу, завдаючи серйозних страждань за відсутності адекватних способів лікування. У той час як більшість клінічних випробувань присвячено психічним захворюванням, одночасно з цим зростає й інтерес до вивчення психоделіків як засобів лікування болю. Нещодавно Національний інститут здоров'я США оголосив про виділення гранту в розмірі близько 22 мільйонів доларів на проведення клінічних випробувань психоделічної терапії хронічного болю. Незважаючи на цей прогрес, можуть пройти роки, перш ніж ці методи лікування стануть широко доступними суспільству, але фінансова стимуляція обіцяє прискорити вивчення їхнього потенціалу. Вінг виділив відчай, який відчувають люди, що стикаються з хронічним болем. "У них немає жодних чітких рекомендацій з приводу лікування такого роду болю", — сказав він. Асоціація психоделіків і болю веде базу даних досліджень психоделіків для полегшення болю, починаючи з 1930-х років. Минулі наукові роботи в минулому вже показали потенціал їхнього застосування, але відсутність рандомізованих плацебо-контрольованих випробувань перешкоджала їхньому ширшому визнанню, проте вчені продовжують вивчати цю сферу, незважаючи на це, проводячи нові дослідження.

Порушення питання застосування психоделіків для полегшення хронічного болю є значною подією в галузі знеболювання. Вінг виступає за просування подібних досліджень, підкреслюючи, що психоделіки можуть принести полегшення сотням мільйонів людей. "Для деяких людей це різниця між тим, чи варто жити далі, чи ні", — заявив він. Майбутнє лікування хронічного болю цілком може бути за обережним впровадженням психоделіків у медичну практику".

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

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