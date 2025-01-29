В огромную образовавшуюся на дороге яму рухнул грузовик: водителя ищут (видео)

Возле Токио грузовик рухнул во внезапно образовавшуюся на дороге яму. Кузов машины спасатели достали с помощью крана, а кабина с водителем осталась в провале.

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Во вторник, 28 января, на перекрестке в Ясио, префектура Сайтама недалеко от Токио, образовалась большая воронка диаметром 10 метров и глубиной 6 метров, в которую провалился грузовик с водителем внутри. Об этом сообщает Kyodo.

К утру среды кузов грузовика с помощью крана был извлечен из проема, однако кабина осталась на дне и сейчас судьба водителя неизвестна, сообщают местные пожарные. Во время спасательной операции двое пожарных получили легкие травмы после того, как на них обрушился осадок.

По словам представителей местных властей, обрушение дороги могло произойти из-за сильной коррозии канализационной трубы, проходящей на глубине 10 метров под землей. В префектуре подозревают, что коррозия была вызвана серной кислотой, образующаяся при контакте воздуха и сероводорода, который получается при разложении отходов. Предполагается, что отложения, попав в трубу, создали пустое пространство под дорогой, которая, в свою очередь не выдержала веса проезжающих автомобилей.

Как сообщал NBC News со ссылкой на Nippon TV, спустя восемь часов после обрушения водитель оставался внутри автомобиля, так как кабина была заполнена песком и грязью. Спасатели закачивали воздух в отверстие, чтобы обеспечить водителя кислородом. Мужчина находился в сознании и мог разговаривать со спасателями, однако сейчас связь с ним прервалась.

Спасательные работы также осложняются еще одним провалом, появившимся рядом. Городской офис и полиция призвали близлежащих жителей эвакуироваться, так как другая часть дороги, идущая над подземной трубой, также начала проваливаться около перекрестка, уже образовав яму шириной около 3 метров.

Фокус писал, что мужчина провалился в расщелину на горе Мейе во французских Альпах. Во время падения он уперся лыжами в стенки и застрял на глубине около 15 метров.

Напомним, в 2023 году в Закарпатской области обвалился мост через реку Тересва. В момент обрушения на нем находились грузовик с песком и легковой автомобиль.