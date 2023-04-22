Французский лыжник чудом выжил, провалившись в бездонную расщелину в Альпах (видео)

Мужчина провалился примерно на 15 метров, прежде чем зацепился лыжами за стенки. Он начал выбираться самостоятельно, используя ледорубы.

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Лыжник чудом выжил, провалившись в расщелину на горе Мейе во французских Альпах. Подробности происшествия стали известны британскому таблоиду The Telegraph.

Во время заезда на леднике у деревни Ла Грав 36-летний француз из команды Les Powtos случайно потерял управление и соскользнул в расщелину, которая уходит очень глубоко за серак, глыбу льда, образованную многочисленными трещинами. По счастливой случайности мужчина уперся лыжами в стенки и застрял на глубине около 15 метров, избежав смерти.

"Ему действительно очень повезло", — рассказал журналистам друг лыжника Тибо Арно, который находился рядом во время инцидента. Сам же герой истории пожелал сохранить анонимность.

По его словам, команда Les Powtos уже неоднократно спускалась на той горе без происшествий. Один из них выехал раньше и оторвался от группы, поэтому товарищам понадобилось около 20 минут, чтобы добраться до него. Мужчина не стал терять времени, и начал выбираться самостоятельно, используя ледорубы, предусмотрительно упакованные в рюкзак. Когда же остальные лыжники подоспели, то помогли ему подняться на поверхность, спустив веревку.

Обычно Les Powtos охотно делятся кадрами своих приключений, но на этот раз долго откладывали публикацию видеозаписей, снятых камерами на шлемах. По словам Тибо Арно, инцидент произошел еще 26 апреля 2022 года, и лишь сейчас его выложили в Facebook. Ролик быстро стал вирусным, его посмотрели уже десятки тысяч раз.

"Прошел год, и тогда мы, наконец, решили поделиться им. Видео создано не для того, чтобы вызвать ажиотаж, а для того, чтобы показать, как человек может попасть в неприятности, находясь в эйфории во время спуска, даже если знает ледник Ла Грав", — подчеркнул представитель Les Powtos.

Недавно писали, как лыжник спас сноубордиста от смерти на склоне вулкана Бейкер в США. Мужчина потерял управление во время спуска и оказался заваленным снегом. К счастью Фрэнсис Цубер заметил сноуборд и быстро раскопал человека, попавшего в беду, с помощью лопаты.

Писали также, что в Тель-Авиве мужчина погиб, провалившись в яму на дне бассейна. Во время вечеринки дно водоема лопнуло, и вода начала уходить, образовав гигантский водоворот, куда и угодил израильтянин.