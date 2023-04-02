В США лыжник спас сноубордиста от смерти на склоне вулкана Бейкер (видео)

Фрэнсис Цубер проезжал на лыжах мимо, когда заметил торчащий из-под завалов снега сноуборд. Мужчина остановился и выкопал пострадавшего из снега.

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На склоне вулкана Бейкер (штат Вашингтон, США) мужчина едва не умер, потерпев аварию на своем сноуборде, если б его не спас лыжник. Об инциденте написал в своем аккаунте в Инстаграме Фрэнсис Цубер — лыжник, который и помог сноубордисту выбраться из снежного плена.

Сноубордист, вероятно, не справился с "управлением" своей доской и оказался заваленным большим количеством снега. Цубер, который проезжал мимо места инцидента на лыжах, заметил торчавший из снега сноуборд в последний момент.

"У вас все хорошо?" — спросил Цубер, подойдя к снежному завалу.

Не получив ответа, мужчина принялся раскапывать снег руками, пока не достиг головы погребенного в сугробе сноубордиста. Цубер пытался поговорить с мужчиной, но это не принесло результата.

Сноубордист смог прийти в себя и заговорить несколько позже, когда лыжник уже откопал его плечи и руки.

Чтобы ускорить процесс спасения, мужчина принялся откапывать пострадавшего с помощью лопаты. В конце спасенный сноубордист поблагодарил Цубера за помощь и участие.

"Горам все равно, сколько у вас навыков или опыта. Их даже не волнует, все ли вы и ваши партнеры по лыжам делаете правильно", — написал Цубер на своей странице в соцсети под опубликованным видео.

Он также посоветовал всем, кто планирует заниматься горнолыжным спортом или просто отдыхать в горах изучить правила безопасности и предоставления первой помощи в таких условиях.

Напомним, в феврале 2022 года в Греции без вести пропавших альпинистов нашли мертвыми. Трое друзей были опытными альпинистами и членами профессиональных клубов.

Также мы информировали о том, что в начале апреля 2021 года в Абхазии сход снежной лавины в водопад перепугал туристов. Сход снежной лавины, а также испуг стоявших рядом туристов попал на камеру.