У США лижник урятував сноубордиста від смерті на схилі вулкана Бейкер (відео)

Френсіс Цубер проїжджав на лижах повз, коли помітив сноуборд, що стирчав з-під завалів снігу. Чоловік зупинився і викопав потерпілого зі снігу.

Related video

На схилі вулкана Бейкер (штат Вашингтон, США) чоловік ледь не помер, зазнавши аварії на своєму сноуборді, якби його не врятував лижник. Про інцидент написав у своєму акаунті в інстаграмі Френсіс Цубер — лижник, який і допоміг сноубордисту вибратися зі снігового полону.

Сноубордист, ймовірно, не впорався з "управлінням" своєю дошкою і його завалило великою кількістю снігу. Цубер, який проїжджав повз місце інциденту на лижах, помітив сноуборд, що стирчав зі снігу, в останній момент.

"У вас все добре?" — спитав Цубер, підійшовши до снігового завалу.

Не отримавши відповіді, чоловік почав розкопувати сніг руками, поки не досяг голови похованого в кучугурі сноубордиста. Цубер намагався поговорити з чоловіком, але це не дало результату.

Сноубордист зміг прийти до тями й заговорити трохи пізніше, коли лижник уже відкопав його плечі та руки.

Щоб прискорити процес порятунку, чоловік почав відкопувати постраждалого за допомогою лопати. Наприкінці врятований сноубордист подякував Цуберу за допомогу та участь.

"Горам все одно, скільки у вас навичок чи досвіду. Їх навіть не хвилює, чи всі ви й ваші партнери по лижах робите правильно", — написав Цубер на своїй сторінці в соцмережі під опублікованим відео.

Він також порадив усім, хто планує займатися гірськолижним спортом або просто відпочивати в горах вивчити правила безпеки та надання першої допомоги за таких умов.

Нагадаємо, у лютому 2022 року в Греції безвісти зниклих альпіністів знайшли мертвими. Троє друзів були досвідченими альпіністами та членами професійних клубів.

Також ми інформували про те, що на початку квітня 2021 року в Абхазії зсув снігової лавини у водоспад налякав туристів. Зсув снігової лавини, а також переляк туристів, що стояли поруч, потрапили на камеру.