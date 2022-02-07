В Греции без вести пропавших альпинистов нашли мертвыми (видео)

Трое друзей были опытными альпинистами и членами профессиональных клубов.

В Греции возле популярного горнолыжного курорта Калаврита нашли мертвыми без вести пропавших альпинистов. Троих греков 40, 49 и 56 лет искали с 5 февраля, пишет Reuters.

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Альпинисты хотели подняться на гору Гельмос высотой 2355 метров. Они оставили свой автомобиль на парковке и больше не отвечали на телефонные звонки. По меньшей мере 22 спасателя с помощью вертолетов разыскивали пострадавших мужчин. Их удалось найти спустя несколько часов. Пока расследуют, не стала ли причиной гибели снежная лавина.

[ + – ] Спасатели заметили следы схода лавины.

Местные СМИ утверждают, что погибшие были членами альпинистских клубов. Несчастные случаи не редкость на горнолыжных склонах в Греции, но в текущем сезоне это первый смертельный случай.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что французский актер Гаспар Ульель умер после полученной травмы на горнолыжном курорте. Он был одним из самых талантливых актеров своего поколения.