В Греции без вести пропавших альпинистов нашли мертвыми (видео)
Трое друзей были опытными альпинистами и членами профессиональных клубов.
В Греции возле популярного горнолыжного курорта Калаврита нашли мертвыми без вести пропавших альпинистов. Троих греков 40, 49 и 56 лет искали с 5 февраля, пишет Reuters.
Альпинисты хотели подняться на гору Гельмос высотой 2355 метров. Они оставили свой автомобиль на парковке и больше не отвечали на телефонные звонки. По меньшей мере 22 спасателя с помощью вертолетов разыскивали пострадавших мужчин. Их удалось найти спустя несколько часов. Пока расследуют, не стала ли причиной гибели снежная лавина.
Местные СМИ утверждают, что погибшие были членами альпинистских клубов. Несчастные случаи не редкость на горнолыжных склонах в Греции, но в текущем сезоне это первый смертельный случай.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что французский актер Гаспар Ульель умер после полученной травмы на горнолыжном курорте. Он был одним из самых талантливых актеров своего поколения.