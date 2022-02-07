У Греції безвісти зниклих альпіністів знайшли мертвими (відео)

Троє друзів були досвідченими альпіністами та членами професійних клубів.

У Греції біля популярного гірськолижного курорту Калаврита знайшли мертвими безвісти зниклих альпіністів. Трьох греків 40, 49 та 56 років шукали з 5 лютого, пише Reuters.

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Альпіністи хотіли піднятися на гору Гельмос заввишки 2355 метрів. Вони залишили свій автомобіль на стоянці та більше не відповідали на телефонні дзвінки. Щонайменше 22 рятувальники за допомогою вертольотів розшукували постраждалих чоловіків. Їх знайшли за кілька годин. Поки розслідують, чи снігова лавина не стала причиною загибелі.

[ + – ] Рятувальники помітили сліди сходження лавини.

Місцеві ЗМІ стверджують, що загиблі були членами альпіністських клубів. Нещасні випадки не рідкість на гірськолижних схилах у Греції, але цього сезону це перший смертельний випадок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що французький актор Гаспар Ульєль помер після травми на гірськолижному курорті. Він був одним із найталановитіших акторів свого покоління.