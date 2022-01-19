Стали відомі подробиці загибелі французького актора Гаспара Ульєля

37-річний актор помер унаслідок травми, отриманої на гірськолижному курорті.

Зірка фільму "Ганнібал: сходження", майбутнього серіалу "Місячний лицар" та лауреат двох премій "Сезар" помер сьогодні, 19 січня 2022 року в Університетській лікарні Гренобля після отриманих на гірськолижному узвозі травм. Французьке видання Linternaute повідомило подробиці події.

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Актор отримав тяжку травму голови напередодні, катаючись на лижах, він зіткнувся з іншим лижником на перетині двох так званих "синіх" гірськолижних трас. Актор отримав тяжку черепно-мозкову травму і знепритомнів. Другий лижник серйозно не постраждав. Він залишався разом з актором, доки не прибула допомога.

Гаспара в несвідомому стані транспортували до шпиталю на гелікоптері. Його супроводжували гірськолижні рятувальники та лікар.

Відомо, що він переніс дві операції, але помер сьогодні, не приходячи до тями. Гаспар не був одружений, але зустрічався з моделлю та акторкою Гаель П'єтрі. 2016 року в них народився син. Ймовірно, в Альпах вони відпочивали всі разом, тому що днями Гаель опублікувала відео, на якому її син навчається кататися на лижах.

[ + – ] Гаспар Ульєль та Гаель П'єтрі Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульєль із сином Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульєль та Гаель П'єтрі Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульєль та Гаель П'єтрі Фото: Instagram gapietri

Прокуратура Альбервілля вже розпочала розслідування, про це повідомив директор гірськолижного курорту Ла-Роз'єр в Альпах, де стався інцидент. Згідно з останньою інформацією, катаючись на лижах, Гаспар Ульєль не надів шолома. І місце, де сталося зіткнення, "не було небезпечним" для лижників.

Нагадаємо, Гаспар Ульєль був одним з найталановитіших акторів свого покоління. Гаспар народився 25 листопада 1984 року. Його мати працювала стилісткою, а батько — дизайнером. Кар'єру актора він розпочав ще у 12 років, зігравши невелику роль у телефільмі "Жінка в білому". Його називали одним із "найкрасивіших французів", і не в останню чергу через шрам на щоці. Сам Гаспар розповідав, що його поранив доберман, коли йому було шість років.

Свою першу премію "Сезар" він отримав за роль у фільмі "Довгі заручини", за фільм "Це просто кінець світу" він став володарем другого "Сезара". Також він був номінований на премію за виконання ролі Іва Сен-Лорана в байопіку Бертрана Бонелло 2014 року "Сен-Лоран. Стиль — це я".

[ + – ] Трейлери фільму "Сен-Лоран. Стиль — це я"

Ульєль прославився на весь світ після фільму "Ганнібал: Сходження", у якому розповідалася історія знаменитого канібала Ганнібала Лектера.

Також він був затребуваний як модель. Знімався в рекламі аромату Bleu від Chanel і брав участь у рекламній кампанії сумок Longchamp разом з Кейт Мосс.

[ + – ] Гаспар Ульєль у рекламі аромату Bleu від Chanel

Навесні 2022 року на екрани вийде серіал Marvel "Місячний лицар" від Disney+, де Ульєль знімався разом з Оскаром Айзеком. Гаспару дісталася роль Антона Могарта, відомого як опівнічна людина.