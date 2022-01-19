Стали известны подробности гибели французского актера Гаспара Ульеля

37-летний актер скончался в результате травмы, полученной на горнолыжном курорте

Звезда фильма "Ганнибал: восхождение", грядущего сериала "Лунный рыцарь" и лауреат двух премий "Сезар" скончался сегодня, 19 января 2022 года в Университетской больнице Гренобля после полученных на горнолыжном спуске травм. Французское издание Linternaute сообщило подробности происшествия.

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Актер получил тяжелую травму головы накануне, катаясь на лыжах, он столкнулся с другим лыжником на пересечении двух так называемых "синих" горнолыжных трасс. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Второй лыжник серьезно не пострадал. Он оставался вместе с актером, пока не прибыла помощь.

Гаспара в бессознательном состоянии транспортировали в госпиталь на вертолете. Его сопровождали горнолыжные спасатели и врач.

Известно, что он перенес две операции, но умер сегодня, не приходя в сознание. Гаспар не был женат, но встречался с моделью и актрисой Гаэль Пьетри. В 2016 году у них родился сын. Вероятно, в Альпах они отдыхали все вместе, так как на днях Гаэль опубликовала видео, на котором ее сын учится кататься на лыжах.

[ + – ] Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульель с сыном Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри Фото: Instagram gapietri [ + – ] Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри Фото: Instagram gapietri

Прокуратура Альбервилля уже начала расследование, об этом сообщил директор горнолыжного курорта Ла-Розьер в Альпах, где произошел инцидент. Согласно последней информации, катаясь на лыжах, Гаспар Ульель не надел шлема. И место, где произошло столкновение "не было опасным" для лыжников.

Напомним, Гаспар Ульель был одним из самых талантливых актеров своего поколения. Гаспар родился 25 ноября 1984 года. Его мать работала стилистом, а отец – дизайнером. Карьеру актера он начал еще в 12 лет, сыграв небольшую роль в телефильме "Женщина в белом". Его называли одним из "самых красивых французов", и не в последнюю очередь из-за шрама на щеке. Сам Гаспар рассказывал, что его поранил доберман, когда ему было шесть лет.

Свою первую премию "Сезар" он получил за роль в фильме "Долгая помолвка", за фильм "Это просто конец света" он стал обладателем второго "Сезара". Также он был номинирован на премию за исполнение роли Ива Сен-Лорана в байопике Бертрана Бонелло 2014 года "Сен-Лоран. Стиль — это я".

[ + – ] Трейлер фильма "Сен-Лоран. Стиль — это я"

Ульель прославился на весь мир после фильма "Ганнибал: Восхождение", в котором рассказывалась история знаменитого каннибала Ганнибала Лектера.

Также он был востребован, как модель. Снимался в рекламе аромата Bleu от Chanel, и участвовал в рекламной кампании сумок Longchamp вместе с Кейт Мосс.

[ + – ] Гаспар Ульель в рекламе аромата Bleu от Chanel

Весной 2022 года на экраны выйдет сериал Marvel "Лунный рыцарь" от Disney+, где Ульель снимался вместе с Оскаром Айзеком. Гаспару досталась роль Антона Могарта, известного, как Полуночный человек.