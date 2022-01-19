Стали известны подробности гибели французского актера Гаспара Ульеля
37-летний актер скончался в результате травмы, полученной на горнолыжном курорте
Звезда фильма "Ганнибал: восхождение", грядущего сериала "Лунный рыцарь" и лауреат двух премий "Сезар" скончался сегодня, 19 января 2022 года в Университетской больнице Гренобля после полученных на горнолыжном спуске травм. Французское издание Linternaute сообщило подробности происшествия.
Актер получил тяжелую травму головы накануне, катаясь на лыжах, он столкнулся с другим лыжником на пересечении двух так называемых "синих" горнолыжных трасс. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Второй лыжник серьезно не пострадал. Он оставался вместе с актером, пока не прибыла помощь.
Гаспара в бессознательном состоянии транспортировали в госпиталь на вертолете. Его сопровождали горнолыжные спасатели и врач.
Известно, что он перенес две операции, но умер сегодня, не приходя в сознание. Гаспар не был женат, но встречался с моделью и актрисой Гаэль Пьетри. В 2016 году у них родился сын. Вероятно, в Альпах они отдыхали все вместе, так как на днях Гаэль опубликовала видео, на котором ее сын учится кататься на лыжах.
Прокуратура Альбервилля уже начала расследование, об этом сообщил директор горнолыжного курорта Ла-Розьер в Альпах, где произошел инцидент. Согласно последней информации, катаясь на лыжах, Гаспар Ульель не надел шлема. И место, где произошло столкновение "не было опасным" для лыжников.
Напомним, Гаспар Ульель был одним из самых талантливых актеров своего поколения. Гаспар родился 25 ноября 1984 года. Его мать работала стилистом, а отец – дизайнером. Карьеру актера он начал еще в 12 лет, сыграв небольшую роль в телефильме "Женщина в белом". Его называли одним из "самых красивых французов", и не в последнюю очередь из-за шрама на щеке. Сам Гаспар рассказывал, что его поранил доберман, когда ему было шесть лет.
Свою первую премию "Сезар" он получил за роль в фильме "Долгая помолвка", за фильм "Это просто конец света" он стал обладателем второго "Сезара". Также он был номинирован на премию за исполнение роли Ива Сен-Лорана в байопике Бертрана Бонелло 2014 года "Сен-Лоран. Стиль — это я".
Ульель прославился на весь мир после фильма "Ганнибал: Восхождение", в котором рассказывалась история знаменитого каннибала Ганнибала Лектера.
Также он был востребован, как модель. Снимался в рекламе аромата Bleu от Chanel, и участвовал в рекламной кампании сумок Longchamp вместе с Кейт Мосс.
Весной 2022 года на экраны выйдет сериал Marvel "Лунный рыцарь" от Disney+, где Ульель снимался вместе с Оскаром Айзеком. Гаспару досталась роль Антона Могарта, известного, как Полуночный человек.