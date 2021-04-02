В Абхазии сход снежной лавины в водопад перепугал туристов (видео)

На этом водопаде снималась сцена сражения Шерлока Холмса и профессора Мориарти.

В Абхазии снежная лавина перепугала туристов, рухнув в местную достопримечательность – Гегский водопад.

Сход снежной лавины, а также испуг стоявших рядом туристов попал на камеру.

На видео, размещенном в Instagram, видно, как гигантская снежная масса падает вниз. Туристы, стоящие рядом, одновременно удивлены и напуганы масштабами стихии.

Один из них снимает происходящее до последнего, после чего отбегает в сторону.

"Это лавина, это очень страшно!" – говорит автор видеокадров.

[ + – ] Сход лавины в водопад

Гегский (Черкесский) водопад имеет высоту около 70 метров и расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря. Вода в водопаде ледяная, у подножья горы, с которой падает водяная масса, снег лежит до конца лета.

Слева от водопада есть грот, образованный выходом воды из боковых расщелин. Вода из расщелин знаменита своей чистотой, отсюда многие берут ее для питья.

На съемках советского фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сцена схватки Холмса и профессора Мориарти была снята на фоне именно этого водопада.

Напомним, 8 января в районе российского города Норильск (Красноярский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Американский сноубордист Морис Кервин чудом уцелел во время фристайл-катания в горах Колорадо во время схода лавины. Мужчина рассказал, что ему помогла надувная полушка безопасности и собственное мастерство, однако он вполне мог погибнуть.

Также мы писали, что во время отдыха в горах Непала на группу туристов обрушилась огромная лавина. По словам одного из путешественников, группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, а рано утром стала свидетелем впечатляющего природного явления.