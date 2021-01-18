Сноубордист в США выжил после схода лавины и снял свое спасение на камеру

Морис Кервин спасся благодаря надувной подушке безопасности

Американский сноубордист Морис Кервин чудом уцелел во время фристайл-катания в горах Колорадо во время схода лавины. Мужчина рассказал, что ему помогла надувная полушка безопасности и собственное мастерство, однако он вполне мог погибнуть. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел несколько дней назад на перевале Лавленд в округе Саммит, штат Колорадо. Кервин, который катается на сноуборде с пяти лет, в одиночестве взобрался на пик, чтобы спуститься по нетронутому снегу. Однако в момент спуска начался сход лавины.

[ + – ]

"Этой массы снега было достаточно, чтобы похоронить вас, искалечить, или убить. Она несется очень быстро", — рассказал Кервин.

Однако 25-летний сноубордист выжил и даже избежал травм. Он вовремя активировал подушку безопасности, которая позволила ему "парить" над снежной массой и снять все происходящее на видео.

"Снег под вами разваливается на блоки и начинает скользить, он твердый, как бетон, и все что ты можешь, это стараться удержаться на ногах", — отметил сноубордист. Также он сказал, что в одиночку, когда существует опасность схода лавин, в горы лучше не отправляться. И при себе нужно все необходимое оборудование, чтобы, в случае погребения под снегом, можно было откопаться самому, или хотя бы позвать на помощь.

В прошлом месяце в горах Колорадо в результате схода лавины погибли трое лыжников. Всего происходит около четырех тысяч лавин в год. За 2021 год уже сошло 259 лавин.

Напомним, два дня назад группе туристов удалось снять сход лавины в горах Непала. Это было "страшно и красиво", — отметили свидетели.