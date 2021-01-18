Сноубордист у США вижив після сходу лавини і зняв свій порятунок на камеру

Моріс Кервін врятувався завдяки надувний подушці безпеки

Американський сноубордист Моріс Кервін дивом уцілів під час фрістайл-катання в горах Колорадо під час сходження лавини. Чоловік розповів, що йому допомогла надувна полушка безпеки і власна майстерність, проте він цілком міг загинути. Про це пише CNN.

Інцидент стався кілька днів тому на перевалі Лавленд в окрузі Саміт, штат Колорадо. Кервін, який катається на сноуборді з пʼяти років, на самоті піднявся на пік, щоб спуститися снігом. Однак в останній момент спуску почався схід лавини.

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"Цією маси снігу було досить, щоб поховати вас, скалічити, або вбити. Вона мчить дуже швидко", — розповів Кервін.

Однак 25-річний сноубордист вижив і навіть уникнув травм. Він вчасно активував подушку безпеки, яка дозволила йому "парити" над сніговою масою та зняти все, що відбувається, на відео.

"Сніг під вами розвалюється на блоки й починає ковзати, він твердий, як бетон, і все, що ти можеш, — це намагатися втриматися на ногах", — зазначив сноубордист. Також він сказав, що поодинці, коли існує небезпека сходу лавин, у гори краще не вирушати. І при собі потрібно мати все необхідне обладнання, щоб, у разі поховання під снігом, можна було відкопатися самому, або хоча б покликати на допомогу.

Минулого місяця в горах Колорадо в результаті сходу лавини загинули троє лижників. Всього відбувається близько чотирьох тисяч лавин на рік. За 2021 рік уже зійшло 259 лавин.

Нагадаємо, два дні тому групі туристів вдалося зняти схід лавини в горах Непалу. Це було "страшно й гарно", — відзначили свідки.