В Абхазії сходження снігової лавини у водоспад перелякало туристів (відео)

На цьому водоспаді знімалася сцена битви Шерлока Холмса і професора Моріарті.

В Абхазії сніжна лавина перелякала туристів, впавши на місцеву визначну пам'ятку — Гегський водоспад.

Сходження снігової лавини, а також перелякані поруч туристи потрапили на камеру.

На відео, розміщеному в Instagram, видно, як гігантська сніжна маса падає вниз. Туристи, які стоять поруч, одночасно здивовані і налякані масштабами стихії.

Один з них знімає те, що відбувається до останнього, після чого відбігає в сторону.

"Це лавина, це дуже страшно!" — каже автор відеокадрів.

[ + – ] Сходження лавини у водоспад

Гегський (Черкеський) водоспад заввишки близько 70 метрів і розташований у північних відрогах Гагрського хребта на висоті 530 метрів над рівнем моря. Вода у водоспаді крижана, біля підніжжя гори, з якої падає водяна маса, сніг лежить до кінця літа.

Зліва від водоспаду є грот, утворений виходом води з бічних ущелин. Вода з ущелин знаменита своєю чистотою, звідси багато хто бере її для пиття.

На зйомках радянського фільму "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" сцена сутички Холмса і професора Моріарті була знята на фоні саме цього водоспаду.

Нагадаємо, що 8 січня в районі російського міста Норильськ (Красноярський край) на гірськолижний курорт зійшла лавина. Під товщею снігу опинилися п'ять курортних будиночків.

Американський сноубордист Моріс Кервін дивом уцілів під час фрістайл-катання в горах Колорадо під час сходження лавини. Чоловік розповів, що йому допомогла надувна подушка безпеки і власна майстерність, проте він цілком міг загинути.

Також ми писали, що під час відпочинку в горах Непалу на групу туристів обрушилася величезна лавина. За словами одного з мандрівників, група ночувала біля озера Капуче, яке вважається найбільш низькорозташованим льодовиковим озером у світі, а вранці стала свідком приголомшливого природного явища.