"Страшно и красиво": в Непале туристы сняли на видео сошедшую огромную лавину

Путешественники отдыхали в горах возле озера, когда на них сошла мощная лавина.

Во время отдыха в горах Непала на группу туристов обрушилась огромная лавина. Роликом в своем Instagram-аккаунте поделился один из очевидцев произошедшего.

По словам путешественника, группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, а рано утром стала свидетелем впечатляющего природного явления.

На записи видно, как с гор постепенно сходит мощная лавина, поднимающая в воздух облака снега, а затем обрушивается на водоем. После чего туристы начинают бежать, пытаясь спрятаться от стихии. Видео заканчивается кадрами радуги на месте схода лавины.

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"Люди уносят ноги, чтобы спастись", – подписал автор публикацию, которая стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров.

Пользователи соцсети были в восторге от увиденного. "Это невероятно! Какой потрясающий и одновременно ужасающий опыт. Надеюсь, с ними все в порядке", "Страшно и красиво! Но природа в лучшем виде", "Этот ролик может стать одним из самых моих любимых", – писали они.

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Отметим, ранее на известном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая могла накрыть от 10 до 12 лыжников. Один из них заснял на видео свой побег от лавины.

Ранее в австрийских Альпах удалось выжить 26-летнему лыжнику, которого накрыла лавина, он провел под снегом рекордные 5 часов.