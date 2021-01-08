Лавина накрыла 5 домов с людьми на горнолыжном курорте под Норильском (видео)
Существует угроза повторного схода лавины.
Вечером в пятницу, 8 января, в районе российского города Норильск (Красноярский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.
Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Источник издания в экстренных службах сказал, что в домиках отдыхала семья с детьми.
Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что семью из четырех человек спасли.
"Люди живы, их жизни ничто не угрожает", – рассказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент спасенных осматривают медики.
Лавина, сошедшая на горнолыжный комплекс, накрыла территорию в 300 квадратных метров.
В настоящее время в ликвидации последствий схода снега участвуют более 200 человек и 18 единиц техники. Существует угроза повторного схода лавины.
Отметим, ранее в турецкой провинции Ван в результате схода лавины с трассы Ван-Бахчисарай снесло микроавтобус и снегоуборочную машину. Погибли пять человек, шесть подняли живыми.