Две лавины сошли в Турции: погибли не менее 13 человек

2020-02-05 13:50:13

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Первая лавина сошла накануне и снесла с дороги автомобили

Вечером во вторник в турецкой провинции Ван в результате схода лавины с трассы Ван-Бахчисарай снесло микроавтобус и снегоуборочную машину. Погибли пять человек, шесть подняли живыми, еще двое считаются пропавшими без вести. Сегодня, во время поисковой операции сошла вторая лавина и накрыла спасательный отряд. Об этом пишет Hurriyet.

По предварительным данным, под снегом могут оказались от двух десятков до полусотни человек. Также сообщается о восьми погибших военных, именно они занимались спасательной операцией. Об этом сообщил мэр Бахчисарая Меки Арвас.

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Все фото: Hurriyet

Данные разнятся, потому что регион, где сошли лавины – труднодоступен, там продолжаются интенсивные снегопады с сильным ветром и метелью, для спасательной операции привлечены военные с техникой, добровольцы и спасатели. Однако раскопки проводятся вручную.

На фото, которые появились в Сети, видно, что лавиной снесло и перевернуло несколько автомобилей. С места события сообщают, что их пять. Один из журналистов, который присутствовал на месте события, рассказал, что отошел буквально за несколько минут до того, как сошла лавина и «похоронила под собой машины и людей».

Как ранее писал Фокус:

  • Зонд MRO в мае заснял ледяную лавину на Марсе. Глыбы сползли с 500-метровой скалы, подняв облако красной пыли. На Северном полюсе Марса есть массивные залежи льда. В холодные периоды ледяная шапка росла, а при потеплении покрывались слоями пыли, которая защищала их от солнечного излучения.
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