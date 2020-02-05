Две лавины сошли в Турции: погибли не менее 13 человек

Первая лавина сошла накануне и снесла с дороги автомобили

Вечером во вторник в турецкой провинции Ван в результате схода лавины с трассы Ван-Бахчисарай снесло микроавтобус и снегоуборочную машину. Погибли пять человек, шесть подняли живыми, еще двое считаются пропавшими без вести. Сегодня, во время поисковой операции сошла вторая лавина и накрыла спасательный отряд. Об этом пишет Hurriyet.

По предварительным данным, под снегом могут оказались от двух десятков до полусотни человек. Также сообщается о восьми погибших военных, именно они занимались спасательной операцией. Об этом сообщил мэр Бахчисарая Меки Арвас.

Все фото: Hurriyet

Данные разнятся, потому что регион, где сошли лавины – труднодоступен, там продолжаются интенсивные снегопады с сильным ветром и метелью, для спасательной операции привлечены военные с техникой, добровольцы и спасатели. Однако раскопки проводятся вручную.

На фото, которые появились в Сети, видно, что лавиной снесло и перевернуло несколько автомобилей. С места события сообщают, что их пять. Один из журналистов, который присутствовал на месте события, рассказал, что отошел буквально за несколько минут до того, как сошла лавина и «похоронила под собой машины и людей».

Как ранее писал Фокус:

Зонд MRO в мае заснял ледяную лавину на Марсе. Глыбы сползли с 500-метровой скалы, подняв облако красной пыли. На Северном полюсе Марса есть массивные залежи льда. В холодные периоды ледяная шапка росла, а при потеплении покрывались слоями пыли, которая защищала их от солнечного излучения.