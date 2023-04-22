Французький лижник дивом вижив, провалившись в бездонну ущелину в Альпах (відео)

Чоловік провалився приблизно на 15 метрів, перш ніж зачепився лижами за стінки. Він почав вибиратися самостійно, використовуючи кригоруби.

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Лижник дивом вижив, провалившись у ущелину на горі Мейє у французьких Альпах. Подробиці події стали відомі британському таблоїду The Telegraph.

Під час заїзду на льодовику біля села Ла Грав 36-річний француз із команди Les Powtos випадково втратив управління і зіслизнув в ущелину, яка йде дуже глибоко за серак, брилу льоду, утворену численними тріщинами. Завдяки щасливому випадку чоловік уперся лижами в стінки й застряг на глибині близько 15 метрів, уникнувши смерті.

"Йому справді дуже пощастило", — розповів журналістам друг лижника Тібо Арно, який знаходився поряд під час інциденту. А сам герой історії побажав зберегти анонімність.

За його словами, команда Les Powtos вже неодноразово спускалася на тій горі без надзвичайних подій. Один із них виїхав раніше і відірвався від групи, тож товаришам знадобилося близько 20 хвилин, щоб дістатися до нього. Чоловік не почав марнувати часу, і почав вибиратися самостійно, використовуючи льодоруби, завбачливо упаковані в рюкзак. Коли ж решта лижників добралася, то допомогла йому піднятися на поверхню, спустивши мотузку.

Зазвичай, Les Powtos охоче діляться кадрами своїх пригод, але цього разу довго відкладали публікацію відеозаписів, знятих камерами на шоломах. За словами Тібо Арно, інцидент стався ще 26 квітня 2022 року, і лише зараз його виклали у Facebook. Ролик швидко став вірусним, його переглянули вже десятки тисяч разів.

"Минув рік, і тоді ми нарешті вирішили поділитися ним. Відео створено не для того, щоб викликати ажіотаж, а для того, щоб показати, як людина може потрапити в неприємності, перебуваючи в ейфорії під час спуску, навіть якщо знає льодовик Ла Грав", — наголосив представник Les Powtos.

Нещодавно писали, як лижник врятував сноубордиста від смерті на схилі вулкана Бейкер у США. Чоловік втратив керування під час спуску і виявився заваленим снігом. На щастя Френсіс Цубер помітив сноуборд і швидко розкопав людину, яка потрапила в біду, за допомогою лопати.

Писали також, що у Тель-Авіві чоловік загинув, провалившись у яму на дні басейну. Під час вечірки дно водоймища лопнуло, і вода почала йти, утворивши гігантський вир, куди й потрапив ізраїльтянин.