Трагедія на вечірці: мешканець Тель-Авіва загинув у басейні, провалившись у вирву (відео)

Експерти стверджують, що дно басейну провалилося через порожнечі, які з'являються в місцях, де дощова вода розмиває соляні пласти, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи.

В Ізраїлі 32-річний житель Тель-Авіва трагічно загинув потрапивши у вирву, що утворилася в басейні після того, як у ньому провалилася частина дна. Інцидент стався під час урочистого заходу, організованого компанією, яка орендувала приміщення для своїх співробітників. Про це повідомляє видання New York Post.

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На опублікованому відео можна помітити, як вода стрімко йде у воронку, що утворилася, затягуючи поплавці. В цей час один із чоловіків послизнувся, але підвівся та встиг відійти від небезпечного місця.

Один із рятувальників, які обслуговували вечірку, розповів про подробиці події. За його словами, близько 14:00 у басейні з'явився "вихор". Люди думали, що це якась гра, доки не побачили гігантську вирву та не зрозуміли, що їм загрожує небезпека.

"Я побачив двох людей... Одного ми не могли виявити, а іншого можна було побачити серед уламків зверху. Моїм першим спонуканням було спробувати потрапити всередину, але можливості потрапити всередину не було", — розповів рятувальник.

Давид Адом, один із докторів національної ізраїльської служби екстреної медичної допомоги (MDA), які прибули на місце трагедії, повідомив, що одного чоловіка вдалося врятувати.

"34-річний чоловік, який витяг себе з ями, сидів біля басейну в збудженому стані. Він отримав незначні травми голови та кінцівок, і після надання медичної допомоги ми евакуювали його в лікарню", — сказав Адом.

Причини утворення вирви

Оглядачі звернулися за коментарями до Геологічної служби США, де їм повідомили, що в цьому випадку йдеться про карстову вирву. Справа в тому, що в деяких регіонах дощова вода просочується в ґрунт і розмиває розчинну породу — соляні пласти, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи, внаслідок чого утворюються підземні пустоти й печери.

"Якщо не буде достатньої підтримки землі над просторами, може статися раптовий обвал поверхні", — пояснили в Геологічній службі.

Раніше повідомлялося, що на єгипетському курорті в місті Хургада акула напала на туристку з Австрії, відкусивши в неї руку та ногу, після чого жінка померла від больового шоку.

Як повідомили в Арабській асоціації захисту дикої природи, напад акули на туристів поблизу єгипетського курорту Хургада може бути пов'язаний із практикою підгодовування риби з катерів їжею, яка неприродна для акул.