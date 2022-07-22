Трагедія на вечірці: мешканець Тель-Авіва загинув у басейні, провалившись у вирву (відео)
Експерти стверджують, що дно басейну провалилося через порожнечі, які з'являються в місцях, де дощова вода розмиває соляні пласти, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи.
В Ізраїлі 32-річний житель Тель-Авіва трагічно загинув потрапивши у вирву, що утворилася в басейні після того, як у ньому провалилася частина дна. Інцидент стався під час урочистого заходу, організованого компанією, яка орендувала приміщення для своїх співробітників. Про це повідомляє видання New York Post.
На опублікованому відео можна помітити, як вода стрімко йде у воронку, що утворилася, затягуючи поплавці. В цей час один із чоловіків послизнувся, але підвівся та встиг відійти від небезпечного місця.
Один із рятувальників, які обслуговували вечірку, розповів про подробиці події. За його словами, близько 14:00 у басейні з'явився "вихор". Люди думали, що це якась гра, доки не побачили гігантську вирву та не зрозуміли, що їм загрожує небезпека.
"Я побачив двох людей... Одного ми не могли виявити, а іншого можна було побачити серед уламків зверху. Моїм першим спонуканням було спробувати потрапити всередину, але можливості потрапити всередину не було", — розповів рятувальник.
Давид Адом, один із докторів національної ізраїльської служби екстреної медичної допомоги (MDA), які прибули на місце трагедії, повідомив, що одного чоловіка вдалося врятувати.
"34-річний чоловік, який витяг себе з ями, сидів біля басейну в збудженому стані. Він отримав незначні травми голови та кінцівок, і після надання медичної допомоги ми евакуювали його в лікарню", — сказав Адом.
Причини утворення вирви
Оглядачі звернулися за коментарями до Геологічної служби США, де їм повідомили, що в цьому випадку йдеться про карстову вирву. Справа в тому, що в деяких регіонах дощова вода просочується в ґрунт і розмиває розчинну породу — соляні пласти, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи, внаслідок чого утворюються підземні пустоти й печери.
"Якщо не буде достатньої підтримки землі над просторами, може статися раптовий обвал поверхні", — пояснили в Геологічній службі.
Раніше повідомлялося, що на єгипетському курорті в місті Хургада акула напала на туристку з Австрії, відкусивши в неї руку та ногу, після чого жінка померла від больового шоку.
Як повідомили в Арабській асоціації захисту дикої природи, напад акули на туристів поблизу єгипетського курорту Хургада може бути пов'язаний із практикою підгодовування риби з катерів їжею, яка неприродна для акул.