Трагедия на вечеринке: житель Тель-Авива погиб в бассейне, провалившись в воронку (видео)

Эксперты утверждают, что дно бассейна провалилось из-за пустот, которые появляются в местах, где дождевая вода размывает соляные пласты, гипс, известняк и другие карбонатные породы.

В Израиле 32-летний житель Тель-Авива трагически погиб попав в воронку, образовавшуюся в бассейне, после того, как в нем провалилась часть дна. Инцидент произошел во время торжественного мероприятии, организованном компанией, которая арендовала помещение для своих сотрудников. Об этом сообщает издание New York Post.

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На опубликованном видео можно заметить, как вода стремительно уходит в образовавшуюся воронку, затягивая поплавки. В это время один из мужчин поскользнулся, но поднялся и успел отойти от опасного места.

Один из спасателей, обслуживающих вечеринку, рассказал о подробностях происшествия. По его словам, около 14:00 в бассейне появился "вихрь". Люди думали, что это какая-то игра, пока не увидели гигантскую воронку и не поняли, что им угрожает опасность.

"Я увидел двух людей…Одного мы не могли обнаружить, а другого можно было увидеть среди обломков сверху. Моим первым побуждением было попытаться попасть внутрь, но возможности попасть внутрь не было", — рассказал спасатель.

Давид Адом, один из докторов национальной израильской службы экстренной медицинской помощи (MDA), прибывших на место трагедии, сообщил, что одного мужчину удалось спасти.

"34-летний мужчина, который вытащил себя из ямы, сидел возле бассейна в возбужденном состоянии. Он получил незначительные травмы головы и конечностей, и после оказания медицинской помощи мы эвакуировали его в больницу", — сказал Адом.

Причины образования воронки

Обозреватели обратились за комментариями в Геологическую службу США, где им сообщили, что в данном случае речь идет о карстовой воронке. Дело в том, что в некоторых регионах дождевая вода просачивается в почву и размывает растворимую породу — соляные пласты, гипс, известняк и другие карбонатные породы, в результате чего образуются подземные пустоты и пещеры.

"Если не будет достаточной поддержки земли над пространствами, может произойти внезапный обвал поверхности", — пояснили в Геологической службе.

Ранее сообщалось, что на египетском курорте в городе Хургада акула напала на туристку из Австрии, откусив у нее руку и ногу, после чего женщина скончалась от болевого шока.

Как сообщили в Арабской ассоциации по защите дикой природы, нападение акулы на туристов вблизи египетского курорта Хургада может быть связано с практикой прикармливания рыбы с катеров едой, которая неестественна для акул.