У величезну яму, що утворилася на дорозі, звалилася вантажівка: водія шукають (відео)

Біля Токіо вантажівка впала в яму, що раптово утворилася на дорозі. Кузов машини рятувальники дістали за допомогою крана, а кабіна з водієм залишилася в провалі.

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У вівторок, 28 січня, на перехресті в Ясіо, префектурі Сайтама неподалік від Токіо, утворилася велика вирва діаметром 10 метрів і глибиною 6 метрів, у яку провалилася вантажівка з водієм усередині. Про це повідомляє Kyodo.

До ранку середи кузов вантажівки за допомогою крана було витягнуто з провалу, проте кабіна залишилася на дні й наразі доля водія невідома, повідомляють місцеві рятувальники. Під час рятувальної операції двоє пожежників дістали легкі травми після того, як на них обрушився осад.

За словами представників місцевої влади, обвалення дороги могло статися через сильну корозію каналізаційної труби, що проходить на глибині 10 метрів під землею. У префектурі підозрюють, що корозію спричинила сірчана кислота, що утворюється під час контакту повітря і сірководню, який утворюється під час розкладання відходів. Не виключено, що відкладення, потрапивши в трубу, створили порожній простір під дорогою, яка, своєю чергою, не витримала ваги автомобілів, які проїжджали.

Як повідомляв NBC News із посиланням на Nippon TV, через вісім годин після обвалення водій залишався всередині автомобіля, оскільки кабіна була заповнена піском і брудом. Рятувальники закачували повітря в отвір, щоб забезпечити водія киснем. Чоловік перебував у свідомості і міг розмовляти з рятувальниками, проте зараз зв'язок із ним перервався.

Рятувальні роботи також ускладнюються ще одним провалом, що з'явився поруч. Міський офіс і поліція закликали прилеглих жителів евакуюватися, тому що інша частина дороги, що йде над підземною трубою, також почала провалюватися біля перехрестя, вже утворивши яму завширшки близько 3 метрів.

Фокус писав, що чоловік провалився в ущелину на горі Мейє у французьких Альпах. Під час падіння він уперся лижами в стінки і застряг на глибині близько 15 метрів.

Нагадаємо, 2023 року в Закарпатській області обвалився міст через річку Тересва. У момент обвалення на ньому перебували вантажівка з піском і легковий автомобіль.