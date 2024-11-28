В Японии блогер прошла по улице в белых носках: результат ее поразил (видео)

Индийская блогер решила узнать, действительно ли Япония — одна из самых чистых в мире стран. Для этого она купила новую пару белоснежных носков и прошлась в них по улицам Токио.

Индийская блогер и инфлюенсер Симран Балар Джайн проверила чистоту улиц в Японии. Для этого она прошла по улице Токио без обуви в белоснежных новых носках, а затем продемонстрировала на камеру, что они остались незапятнанными. Видео блогер выложила на своей странице в Instagram.

Джайн в видео рассказала, что купила новую пару носков, чтобы протестировать, действительно ли Япония настолько безупречно чистая, как о ней говорят.

"Купила свежую пару носков и вышла в них прямо на улицы Японии... Потому что если это действительно самая чистая страна в мире, мои носки должны остаться безупречными", — подписала видео блогер.

После прогулки в конце видео она показала на камеру "отчет": носки на ее ногах были идеально белоснежными.

В комментариях люди подтвердили из собственного опыта посещения Японии, что эта страна действительно поражает чистотой улиц.

"Я сейчас в Токио, и вы абсолютно правы насчет чистоты в Японии. Вы бы не решились мусорить", — написала одна из комментаторов под видео.

Комментаторы подтвердили, что улицы Японии "суперчистые" Фото: Скриншот

Однако были среди комментаторов и те, кто не поверил в чистоту "эксперимента". Они заметили, что блогер надевала и снимала носки на том же месте, и заподозрили, что они "остались чистыми" из-за монтажа.

"Вы буквально на том же самом месте. Вы явно только что надели носки, встали, сели, показали их, а потом прошлись вокруг", — высказался другой комментатор.

Некоторые комментаторы заподозрили, что видео смонтировано, и на самом деле Джайн показала носки до прогулки Фото: Скриншот

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