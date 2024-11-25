Бывшая звезда мотоспорта прошел босиком более 6 500 км от Испании до Пакистана (видео)

Бывший профессиональный мотогонщик Аксель Понс бросил карьеру и начал ходить пешком после того, как переезд на азиатский остров изменил его мировосприятие. Звезда мотогонок захотел замедлить темп жизни и увидеть мир во всех его деталях.

Звезда мотогонок и модель в прошлом, 33-летний испанец Аксель Понс прошел босиком более 6 000 км от Испании до Пакистана. Он забросил спорт и моделинг и путешествует по миру пешком без обуви уже три года, пишет The Sun.

Бывшая звезда испанского мотоспорта пришел в Пакистан пешком без обуви

Аксель Понс — сын бывшего двукратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Сито Понса. До 2017 года он участвовал в профессиональных соревнованиях на уровне Гран-при, выступал в Moto2 (в классах 125cc и 250cc). Одновременно получал бизнес-образование в университете.

До 2017 года Аксель Понс соревновался в Moto2 Фото: Getty Images

С 2018 года он начал карьеру профессиональной модели, но скоро покинул и эту работу. Это произошло после того, как Аксель переехал на отдаленный остров в Азии, который изменил его мировоззрение, пишут журналисты. Бывший профессиональный мотогонщик увлекся хождением босиком и ходит по миру без обуви уже три года.

Более 6 500 км от Испании до Пакистана он прошел за 15 месяцев. Далее хотел продолжить путь в Индию, однако из-за проблем с визой не смог пересечь границу. Однако дальше Понс планирует дойти вернуться в столицу Пакистана Исламабад, упорядочить документы, а затем дойти до Китая и попытаться пересечь границу там.

Хождение босиком Аксель воспринимает как духовную практику, которая позволяет ему ощутить единство с высшими силами.

"Обычно я хожу без обуви, это красиво. Какой смысл жить в таком быстром темпе? Я замедлялся, замедлялся, замедлялся, пока не стал медленно идти по миру, оценивая детали жизни. У нас было только желание завершить единство с Аллахом или Богом, и это наш способ молитвы и практики: хождение", — пояснил Понс.

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