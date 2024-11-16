Мужчина проехал на велосипеде более 4 тыс. км, чтобы помириться с женой: что она ответила

Женщина настаивала, чтобы мужчина отказался от путешествия и не рисковал жизнью, однако он решил продемонстрировать свою преданность.

Мужчина проехал на велосипеде почти 4400 км на юго-запад Китая за 100 дней, чтобы примириться со своей женой, которая отдалилась от него после двух лет разлуки. Об этом пишет SCMP.

Чжоу, которому за 40, родом из Ляньюньган, провинция Цзянсу на востоке Китая, познакомился со своей женой Ли в Шанхае, и они поженились в 2007 году.

Ли и Чжоу Фото: baidu

В 2013 году они уже расставались. Однако впоследствии помирились и поженилась снова, после чего у пары родились сын и дочь. Спустя еще некоторое время они снова развелись из-за личных конфликтов.

"Между нами не было серьезных проблем, просто мы оба очень упрямы и действовали импульсивно, что привело к нескольким разрывам и примирениям", — пояснил Чжоу.

Он объяснил, что, несмотря на ссору, они остаются на связи. Во время одной из встреч Чжоу предложил Ли снова быть вместе. Она сказала, что едет в Лхасу.

"Если бы он мог ездить туда на велосипеде, я могла бы подумать о примирении", — сказала в шутку женщина.

Она не ожидала, что Чжоу действительно это сделает.

Мужчина начал свое велопутешествие из юго-восточного города Нанкин 28 июля, и за 100 дней он преодолел 4400 км, в конце концов достигнув Лхасы 28 октября.

Чжоу Фото: baidu

Во время своего путешествия Чжоу столкнулся с двумя значительными инцидентами. Первый произошёл в восточной китайской провинции Аньхой, где он получил тепловой удар и нуждался в госпитализации

Второй, более серьезный инцидент произошел в Ичане, центральной китайской провинции Хубэй, где он потерял сознание во время езды на велосипеде по дороге, снова испытав тепловой удар в 40-градусную жару, и у него закончилась вода.

"Ситуация в Ичане была достаточно серьезной, моя жена даже проехала сотни километров, чтобы позаботиться обо мне", — вспоминает Чжоу.

Ли попросила его отказаться от поездки, но Чжоу сказал, что завершит путешествие.

По прибытии в Лхасу пара провела небольшую церемонию примирения и официально объявила о своем воссоединении.

Сейчас Чжоу планирует следующее велопутешествие в Непал и Европу, а Ли вернулась домой в провинцию Цзянсу.

Напомним, фанат 7 месяцев ехал на велосипеде ради одной минуты с Роналду.