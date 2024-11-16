Чоловік проїхав велосипедом понад 4 тис. км, щоб помиритись з дружиною: що вона відповіла

Жінка наполягала, щоб чоловік відмовився від подорожі та не ризикував життям, проте він вирішив продемонструвати свою відданість.

Чоловік проїхав на велосипеді майже 4400 км на південний захід Китаю за 100 днів, щоб примиритися зі своєю дружиною, яка віддалилася від нього після двох років розлуки. Про це пише SCMP.

Чжоу, якому за 40, родом з Ляньюньган, провінція Цзянсу на сході Китаю, познайомився зі своєю дружиною Лі в Шанхаї, і вони одружилися у 2007 році.

Лі і Чжоу Фото: baidu

У 2013 році вони вже розлучались. Проте згодом помирилися і одружилася знову, після чого у пари народилися син і донька. Через ще деякий час вони знову розлучилися через особисті конфлікти.

"Між нами не було серйозних проблем, просто ми обидва дуже вперті і діяли імпульсивно, що призвело до кількох розривів і примирень", — пояснив Чжоу.

Він пояснив, що, попри сварку, вони залишаються на зв'язку. Під час однієї з зустрічей Чжоу запропонував Лі знову бути разом. Вона сказала, що їде до Лхаси.

"Якби він міг їздити туди на велосипеді, я могла б подумати про примирення", — сказала жартома жінка.

Вона не очікувала, що Чжоу дійсно це зробить.

Чоловік розпочав свою велоподорож з південно-східного міста Нанкін 28 липня, і за 100 днів він подолав 4400 км, врешті-решт досягнувши Лхаси 28 жовтня.

Чжоу Фото: baidu

Під час своєї подорожі Чжоу зіткнувся з двома значними інцидентами. Перший стався у східній китайській провінції Аньхой, де він зазнав теплового удару і потребував госпіталізації

Другий, більш серйозний інцидент стався в Ічані, центральній китайській провінції Хубей, де він втратив свідомість під час їзди на велосипеді по дорозі, знову зазнавши теплового удару в 40-градусну спеку, і у нього закінчилася вода.

"Ситуація в Ічані була досить серйозною, моя дружина навіть проїхала сотні кілометрів, щоб подбати про мене", — згадує Чжоу.

Лі попросила його відмовитися від поїздки, але Чжоу сказав, що завершить подорож.

Після прибуття до Лхаси пара провела невелику церемонію примирення і офіційно оголосила про своє возз'єднання.

Наразі Чжоу планує наступну велоподорож до Непалу та Європи, а Лі повернулася додому в провінцію Цзянсу.

Нагадаємо, фанат 7 місяців їхав на велосипеді заради однієї хвилини з Роналду.