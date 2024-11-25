Колишня зірка мотоспорту пройшов босоніж понад 6 500 км від Іспанії до Пакистану (відео)
Колишній професійний мотогонщик Аксель Понс кинув кар'єру та почав ходити пішки після того, як переїзд на азійський острів змінив його світосприйняття. Зірка мотоперегонів захотів сповільнити темп життя і побачити світ в усіх його деталях.
Зірка мотоперегонів і модель у минулому, 33-річний іспанець Аксель Понс пройшов босоніж понад 6 000 км від Іспанії до Пакистану. Він закинув спорт і моделінг та подорожує світом пішки без взуття вже три роки, пише The Sun.
Аксель Понс — син колишнього дворазового чемпіона світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів Сіто Понса. До 2017 року він брав участь у професійних змаганнях на рівні Гран-прі, виступав у Moto2 (в классах 125cc і 250cc). Одночасно здобував бізнес-освіту в університеті.
З 2018 року він почав кар'єру професійної моделі, але скоро покинув і цю роботу. Це сталося після того, як Аксель переїхав на віддалений острів в Азії, який змінив його світогляд, пишуть журналісти. Колишній професійний мотогонщик захопився ходінням босоніж і ходить світом без взуття вже три роки.
Понад 6 500 км від Іспанії до Пакистану він пройшов за 15 місяців. Далі хотів продовжити шлях до Індії, однак через проблеми з візою не зміг перетнути кордон. Проте далі Понс планує повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду, впорядкувати документи, а потім дійти до Китаю і спробувати перетнути кордон там.
Ходіння босоніж Аксель сприймає як духовну практику, яка дозволяє йому відчути єдність з вищими силами.
"Зазвичай я ходжу без взуття, це красиво. Який сенс жити в такому швидкому темпі? Я сповільнювався, сповільнювався, сповільнювався, поки не став повільно йти світом, оцінюючи деталі життя. У нас було лише бажання завершити єдність з Аллахом або Богом, і це наш спосіб молитви та практики: "ходіння", — пояснив Понс.
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