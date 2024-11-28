У Японії блогерка пройшла вулицею у білих шкарпетках: результат її вразив (відео)

Індійська блогерка вирішила дізнатися, чи справді Японія — одна з найчистіших у світі країн. Для цього вона купила нову пару білосніжних шкарпеток і пройшлася в них вулицями Токіо.

Індійська блогерка та інфлюєнсерка Сімран Балар Джайн перевірила чистоту вулиць у Японії. Для цього вона пройшла вулицею Токіо без взуття в білосніжних нових шкарпетках, а потім продемонструвала на камеру, що вони лишилися незаплямованими. Відео блогерка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Джайн у відео розповіла, що купила нову пару шкарпеток, щоби протестувати, чи дійсно Японія настільки бездоганно чиста, як про неї говорять.

"Купила свіжу пару шкарпеток і вийшла в них прямо на вулиці Японії… Бо якщо це дійсно найчистіша країна у світі, мої шкарпетки мають лишитися бездоганними", — підписала відео блогерка.

Після прогулянки наприкінці відео вона показала на камеру "звіт": шкарпетки на її ногах були ідеально білосніжними.

У коментарях люди підтвердили з власного досвіду відвідування Японії, що ця країна дійсно вражає чистотою вулиць.

"Я зараз у Токіо, тож ви абсолютно праві щодо чистоти в Японії. Ви б не наважилися смітити", — написала одна з коментаторок під відео.

Коментатори підтвердили, що вулииці Японії "суперчисті" Фото: Скриншот

Однак були серед коментаторів і ті, хто не повірив у чистоту "експерименту". Вони помітили, що блогерка надягала та знімала шкарпетки на тому самому місці, та запідозрили, що вони "лишилися чистими" через монтаж.

"Ви буквально на тому ж самому місці. Ви явно щойно вдягнули шкарпетки, встали, сіли, показали їх, а потім пройшлися навколо", — висловився інший коментатор.

Деякі коментатори запідозрили, що відео змонтоване, і насправді Джайн показала шкарпетки до прогулянки Фото: Скриншот

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