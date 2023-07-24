На Закарпатье обвалился мост: провалились машины, пострадали по меньшей мере три человека (фото)

Как объяснили в обладминистрации, разрушения вызвал перезагруженный грузовик. Вместе с ним провалилась машина на польских номерах.

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В Закарпатской области обвалился мост через реку Тересва. Об этом 24 июля сообщил журналист Виталий Глагола в соцсетях.

"Во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым авто. Пострадали люди", — написал он.

Позже журналист проинформировал, что в результате обвала могут быть повреждены две машины — автомобиль Skoda, зарегистрированный в Польше, и грузовик.

"В легковушке было пять человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. В общем трое пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", — говорится в публикации.

Фото: Виталий Глагола / Telegram Фото: Виталий Глагола / Telegram Фото: Виталий Глагола / Telegram Фото: Виталий Глагола / Telegram

"Мосту было "плохо" еще в 2021 году. Тогда по программе "Большое строительство" его должны были отремонтировать. Расположен он на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, которая имеет выходы к границе с 4 странами ЕС", — подчеркнул Глагола.

Обвал моста на Закарпатье: на месте работают экстренные службы

Начальник управления информационной деятельности Закарпатской ОГА Роман Молдавчук в комментарии журналистам "Суспільне" подтвердил обвал моста в регионе.

По словам чиновника, предварительно к обвалу привел перезагруженный песком грузовик. Молдавчук отметил, что для движения на мосту установлены ограничения по весу машин.

Представитель ОГА подтвердил, что кроме самого грузовика провалился автомобиль. По данным администрации, троих пострадавших госпитализировали.

Полиция Закарпатской области сообщила, что обвал произошел около 19:00 на трассе Мукачево-Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля.

"На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели", — написала пресс-служба ведомства.

В полиции призвали автомобилистов выбирать альтернативный маршрут, в частности через населенные пункты Крива, Терново, Нересница, Ольховцы и Бедевля.

Напомним, 24 июля в Одесском городском совете оценили последствия обстрела ВС РФ для Спасо-Преображенского собора. В горсовете предупредили, что собор может обвалиться из-за нестабильного положения одной из стен.

Недавно в результате аварии на территории Польши пострадали девять украинцев, которые собирались пересечь границу с Украиной. Сообщалось, что бус влетел в грузовик, который стоял в очереди впереди.