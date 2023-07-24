Может рухнуть в любой момент: в Одессе оценили состояние Спасо-Преображенского собора (фото)

По словам одесского городского головы Геннадия Труханова, в храме есть аварийные участки, которые несут потенциальную угрозу для тех, кто там работает и для людей, которые приходят посмотреть на уровень разрушений.

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Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться из-за нестабильного положения одной из стен. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Сообщается, что мэр Одессы Геннадий Труханов провел оперативное совещание, на котором обсуждались противоаварийные меры для спасения собора, подвергшегося ракетному удару российской армии.

Эксперты предупреждают о необходимости немедленного начала работ по устранению проблемного участка стены для предотвращения внезапного обрушения. Важным шагом будет также установка кровли, чтобы предотвратить затопление при дожде.

"Все наши действия мы согласовываем с владельцем здания. Кроме того, нам необходима помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут нести угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, соблюдая все процедуры", — сказал Труханов.

Обстрел Одессы 23 июля и удар по Спасо-Преображенскому собору

Как уже сообщалось, в ночь на 23 июля российские оккупанты совершили массированный обстрел Одессы с применением разных типов ракет, включая "Калибры", "Ониксы", "Искандеры" и Х-22. Всего было выпущено 19 ракет.

Как сообщили в муниципалитете Одессы, пострадало 61 здание, включая 28 памятников архитектуры, в том числе здание Дома ученых, бульвар Жванецкого и Спасо-Преображенский кафедральный собор на Соборной площади. Пострадали не менее 22 человек, и один человек погиб.

Напомним, 23 июля сообщалось, что Италия готова помочь Украине реставрировать поврежденные культурные памятники в Одессе, в том числе и Спасо-Преображенский собор.