Варварство не победит: Италия готова помочь восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе

В посольстве Италии в Украине заявили, что страна обладает уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли, а потому готова приобщиться к восстановлению культурного наследия Одессы, пострадавшего в результате российских обстрелов.

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Италия готова помочь Украине реконструировать Одессу после российских обстрелов 23 июля. В частности, речь идет о Спасо-Преображенском соборе, о чем заявили в посольстве Италии в Украине.

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, которые в ней нуждаются", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российские военные "уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы".

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", — подчеркнули в посольстве.

Фото: Twitter

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал уничтожение части Спасо-Преображенского собора "мерзким поступком".

"Италия, поддержав Одессу при внесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет одним из первых, кто будет восстанавливать город", — написал министр.

Что известно о ночных обстрелах Одессы

Российские войска ночью 23 июля обстреляли Одессу. В направлении областного центра было выпущено 19 ракет разных видом. Среди них пять сверзхвуковых "Ониксов", три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять "Искандер-К" две "Искандер-М".

В результате атаки пострадали десятки домов, два памятника архитектуры, есть обрывы электросетей и несколько больших воронок. Ущерб нанесли Дому ученых, бульвару Жванецкого, разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Пострадали как минимум 22 человека. Один человек погиб.

Владимир Зеленский пообещал, что Украина отомстит за военные преступления ВС РФ.

Российские пропагандисты вместе обвинили в последствиях обстрелов ВСУ. В Минобороны РФ соощили, что ВС РФ целились в объекты, которые находились далеко от Свято-Преображенского кафедрального собора и другого культурного наследия Одессы.

Фокус писал 21 июля, что РФ обстреляла спасателей в Одесской области во время ликвидации последствий обстрела. Это была четвертая атака на регион подряд.