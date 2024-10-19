Каньє Вест та Бʼянка Цензорі вирушили на побачення на фоні чуток про розлучення (відео)

Епатажна пара одружена майже два роки. Останнім часом вони спровокували домисли про свій розрив, втім, це може бути спеціальна задумка Каньє.

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Американський репер Каньє Вест та Бʼянка Цензорі вирушили на побачення на фоні чуток про розлучення. Про це пише Daily Mail.

Судячи з усього, пара розвіяла чутки про розрив після того, як нещодавно стало відомо, що вони вирішили розлучитися через два роки після одруження.

Подружжя провело час разом у Токіо. Їх помітили в барі Gold разом із колегою Каньє Аусом Тейлором.

Вест був одягнений у коричневу шкіряну куртку та чорні окуляри.

Вихід стався на тлі заяв про те, що ймовірні подружні проблеми пари були вигадані репером, аби затьмарити гучний позов, поданий проти нього колишньою помічницею Лорен Пішоттою.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі в Токіо

Пішотта стверджує, що ексчоловік Кім Кардашʼян вживав наркотики та зґвалтував її на вечірці з Шоном "Дідді" Комбсом, який наразі очікує суду за ґратами через секс-торгівлю та рекет.

Тим часом Каньє відкинув звинувачення як "безпідставні" і звинуватив Пішотту в "шантажі та вимаганні".

"Він звертає увагу на те, що відбувається з Дідді, і деякі вважають, що цей рекламний хід був способом затьмарити деталі жахливого судового процесу", — говорило джерело.

Нагадаємо, Джулія Фокс шкодує про стосунки з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про те, що Каньє Вест міг спеціально спровокувати чутки про розлучення з Бʼянкою Цензорі.