Каньє Вест виступив у Китаї з усіма своїми чотирма дітьми (відео)

Стадіон вибухнув оваціями, коли репер влаштував сімейне шоу.

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47-річний американський репер Каньє Вест здивував шанувальників на спортивному стадіоні Wuyuan River Sports Stadium у Хайнані (Китай) під час своєї вечірки Vultures Listening Party, коли під час виконання одного з треків запросив на сцену своїх дітей — 11-річну Норт, восьмирічного Сейнта, шестирічну Чикаго і п'ятирічного Псалма, пише TMZ.

На відео з заходу, яке розлетілося Інтернетом, стадіон вибухає, коли Каньє і його діти від колишньої дружини Кім Кардаш'ян виходять у центр уваги.

Брати і сестри Вест, які стрибали крізь туман і миготливі вогні, чудово провели час, перетворивши сцену на свій особистий ігровий майданчик.

Дружина Каньє, Бьянка Цензорі, записувала шоу на телефон.

Каньє з дітьми заспівав трек "Everybody," який репер випустив без офіційного дозволу групи Backstreet Boys.

Цензорі не вперше проводить час з дітьми Каньє і Кім після того, як пов'язала себе узами шлюбу з репером 2022 року. Минулого тижня архітекторка повечеряла зі своєю матір'ю, а також з деякими дітьми Каньє: Сейнтом, Чикаго і Псалмом. Вони вирушили в популярний серед знаменитостей ресторан Nobu в Малібу.

Наприкінці минулого місяця в липні Б'янка з падчеркою Норт сходила в кіно на перегляд "Дедпула і Росомахи" в Лос-Анджелесі, і до них приєднався Каньє.

Раніше Фокус писав, що Бьянку помітили в китайському аеропорту незвично одягненою. Замість відвертого прозорого вбрання, яке нічого не приховує, Цензорі була у звичайному топі та велосипедках.