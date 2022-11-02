Бруклін Бекхем благав Ніколу Пельтц знятися у її фільмі

Втім серйозні зв'язки не допомогли Брукліну стати кінозіркою.

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23-річний британський фотограф та кулінар Бруклін Бекхем благав про роль у фільмі своєї дружини Ніколи Пельтц. Про це пише The Sunday Times.

Свого часу донька американського мільярдера та промисловика Нельсона Пельтца стала не тільки акторкою, а й сценаристом та режисером фільму "Лола Джеймс". Тоді коханий Ніколи попросив знятися в незалежній драмі дружини. Проте мрія сина Бекхемів не здійснилася.

"Минулого року я зняла фільм, який написала, коли мені було 23. І Бруклін усе ще ображений на мене", — зізналася американська акторка. Вона додала, що на прохання чоловіка їй довелося відповісти згодою, проте зірка екранів попросила свого коханого замаскувати численні тату на його тілі.

"Очевидно, він покритий татуюваннями, і він британець. Тому він зіграв декілька ролей на задньому плані, у яких, якщо ви звернете увагу, зможете знайти мене", — зазначила Нікола Пельтц.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

Також Бруклін попросив в одній сцені сказати кілька слів, проте через це його згодом довелося вирізати з картини. У фотографа був явний британський акцент.

"У підсумку я вирізала його! Він сидів там, у монтажній, і такий: "Ти, правда, вирізала мене, хоча я сиджу прямо тут?". Я відповіла: "Так, я так сильно тебе люблю".

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: brooklynpeltzbeckham

Втім, первісток Вікторії та Девіда Бекхема все ж з'явився в кількох сценах масовки.

Нагадаємо, Нікола Пельтц розповіла про сварки зі своєю зірковою свекрухою.

Також Фокус писав про річницю романтичних стосунків Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.