Бруклин Бекхэм умолял Николу Пельтц сняться в ее фильме

Впрочем, серьезные связи не помогли Бруклину стать кинозвездой.

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23-летний британский фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм умолял о роли в фильме своей жены Николы Пельтц. Об этом пишет The Sunday Times.

В свое время дочь американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца стала не только актрисой, но и сценаристом и режиссером фильма "Лола Джеймс". Тогда возлюбленный Николы попросил сняться в независимой драме жены. Однако мечта сына Бекхэмов не сбылась.

"В прошлом году я сняла фильм, который написала, когда мне было 23. И Бруклин все еще обижен на меня", — призналась американская актриса. Она добавила, что на просьбу мужа ей пришлось ответить согласием, однако звезда экранов попросила своего возлюбленного замаскировать многочисленные тату на его теле.

"Очевидно он покрыт татуировками, и он британец. Поэтому он сыграл несколько ролей на заднем плане, в которых, если вы обратите внимание, сможете найти меня", — отметила Никола Пельтц.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Также Бруклин попросил в одной сцене сказать несколько слов, однако из-за этого его впоследствии пришлось вырезать из картины. У фотографа был явный британский акцент.

"В итоге я вырезала его! Он сидел там, в монтажной, и такой: "Ты, правда, вырезала меня, хотя я сижу прямо здесь?". Я ответила: "Да, я так сильно тебя люблю".

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: brooklynpeltzbeckham

Впрочем, первенец Виктории и Дэвида Бекхэма все-таки появился в нескольких сценах массовки.

Напомним, Никола Пельтц рассказала о ссорах со своей звездной свекровью.

Также Фокус писал о годовщине романтических отношений Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.