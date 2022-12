Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сходили за рождественскими покупками (фото)

Пара посетила несколько магазинов, включая точку секонд-хенда.

23-летний британский фотограф Бруклин Бекхэм и 27-летняя американская актриса Никола Пельтц сходили на свидание в предрождественском Беверли-Хиллзе. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги отправились на шопинг за новогодними покупками.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм выглядел непринужденно, прогуливаясь рука об руку со своей изящной женой. Он был в широких синих джинсах и белой рубашке с зелеными манжетами, которые он дополнил парой белых кроссовок. К аутфиту он добавил колье из бисера и темно-синюю кепку.

Тем временем жена Бруклина продемонстрировала синие узкие джинсы и черный топ, который она надела под нарядный серый пиджак. На ногах звезды экрана были черные ковбойские сапоги, а к образу она добавила темную повязку и массивную сумку на плечо.

Влюбленную пару заметили, когда они просматривали множество магазинов, включая магазин секонд-хенда What Goes Around Comes Around.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Новую татуировку Бруклина также можно было увидеть на его левой руке в рубашке с короткими рукавами. Он продемонстрировал чернила после того, как недавно заявил, что снова пополнил коллекцию татуировок, написав свое второе имя "Джозеф" на левой руке.

