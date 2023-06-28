Ніна Добрев прийшла на прем'єру фільму в сукні за 346 тисяч гривень

Також на заході акторка дебютувала з новою зачіскою.

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34-річна канадська акторка і продюсерка Ніна Добрев прийшла на прем'єру свого нового фільму "Поза законом" у супроводі бойфренда, 36-річного триразового олімпійського чемпіона Шона Вайта. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" на червоній доріжці дебютувала з чубчиком.

"У мене давно не було коротких чубчиків. Я в захваті!" — сказала Ніна.

Уродженка Болгарії, яка виросла в Торонто, одягла чорну сукню Khaite SS/23 Juniper вартістю 346 тисяч гривень, яку обрала її стилістка Кейт Янг. Розкішне міні було доповнене кристалами Swarovski. Біла ефектна каблучка і класичні чорні туфлі-човники завершили ансамбль зірки.

Ніна Добрев на прем'єрі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Її супутник, який заснував компанію з виробництва одягу WHITESPACE, мав стильний вигляд у костюмі темно-бордового кольору поверх білої сорочки на ґудзиках. Вайт доповнив аутфіт чорними черевиками з квадратними носами.

Ніна Добрев і Шон Вайт Фото: Getty Images

Ніна грає майбутню наречену професійного злочинця у комедії про пограбування сім'ї, прем'єра якої відбудеться 7 липня на Netflix. У бойовику, знятому Адамом Сендлером, також знялися Пірс Броснан, Адам Девайн, Еллен Баркін, Майкл Рукер, Джулі Хагерті, Ліл Рел Ховері, Річард Кайнд і Пурна Джаганнатан.

"Це весело, це кумедно. У ньому багато справді чудових акторів. Він наповнений дією, тому я сподіваюся, що людям він дійсно сподобається", — сказала Добрев в інтерв'ю.

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Нагадаємо, Адам Сендлер вийшов на червону доріжку прем'єри "Поза законом" з 14-річною донькою.

Раніше Фокус писав, що Ніна Добрев відвідала разом з нареченим Шоном Вайтом один з найвідоміших музичних фестивалів "Коачелла-2023". Закохані разом з 2020 року, а на початку 2022-го Шон освідчився актрисі.