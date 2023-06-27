Адам Сендлер вийшов на червону доріжку з 14-річною донькою

Дівчинка не часто з'являється разом із зірковим батьком на заходах.

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56-річний американський комедійний актор Адам Сендлер вийшов на червону доріжку разом зі своєю сім'єю в Лос-Анджелесі. Компанію зірці на прем'єрі його нового фільму "Поза законом" склала його дружина, 48-річна акторка Джекі Сендлер і їхня донька, 14-річна Санні. Про це пише PageSix.

Дівчинка була в шовковій сукні Reformation (11 тисяч гривень) із біло-блакитним квітковим принтом. Вона доповнила образ срібними туфлями на підборах, легким макіяжем і зробила укладку хвилями.

Зірка фільмів "Загадкове вбивство" відповідав своїй доньці, надівши сорочку на ґудзиках із тропічним принтом тієї самої колірної гами, і доповнив образ штанами та кросівками.

Дружина Сендлера вибрала повністю кремове вбрання, що складається з білої шовкової сукні-комбінації, одягненої під відповідний блейзер великого розміру. Свій ансамбль вона доповнила туфлями тілесного кольору та клатчем Bottega Veneta.

Адам Сендлер із дружиною і донькою Фото: Getty Images

Санні щасливо позувала фотографами між своїми батьками. Її сестра, 17-річна Седі, не з'явилася на заході.

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Нагадаємо, Адам Сендлер розповів про поцілунки з Дженніфер Еністон у стрічці "Загадкове вбивство".

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