Адам Сэндлер вышел на красную дорожку с 14-летней дочерью

Девочка не часто появляется вместе со звездным отцом на мероприятиях.

Related video

56-летний американский комедийный актер Адам Сэндлер вышел на красную дорожку вместе со своей семьей в Лос-Анджелесе. Компанию звезде на премьере его нового фильма "Вне закона" составила его супруга, 48-летняя актриса Джеки Сэндлер и их дочь, 14-летняя Санни. Об этом пишет PageSix.

Девочка была в шелковом платье Reformation (11 тысяч гривен) с бело-голубым цветочным принтом. Она дополнила образ серебряными туфлями на каблуках, легким макияжем и сделала укладку волнами.

Звезда фильмов "Загадочное убийство" соответствовал своей дочери, надев рубашку на пуговицах с тропическим принтом в той же цветовой гамме, и дополнил образ брюками и кроссовками.

Супруга Сэндлера выбрала полностью кремовый наряд, состоящий из белого шелкового платья-комбинации, надетого под соответствующий блейзер большого размера. Свой ансамбль она дополнила туфлями телесного цвета и клатчем Bottega Veneta.

Адам Сэндлер с женой и дочкой Фото: Getty Images

Санни счастливо позировала фотографами между своими родителями. Ее сестра, 17-летняя Сэди, не появилась на мероприятии.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, Адам Сэндлер рассказал о поцелуях с Дженнифер Энистон в картине "Загадочное убийство".

Также Фокус писал, что Адам Сэндлер трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы.