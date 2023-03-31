Знаменитости давно дружат и снимаются в одном проекте.

Related video

56-летний американский актер Адам Сэндлер рассказал о поцелуях с Дженнифер Энистон. Об этом пишет USA Today.

Он пошутил, что они все еще "неудобны друг другу", когда дело доходит до съемок сцен поцелуев, которые они делали во всех трех своих фильмах вместе.

Бывшая звезда Saturday Night Live пошутил, что 54-летняя Дженнифер была слишком увлечена, когда пришло время снимать сцену их поцелуя в продолжении "Таинственного убийства".

"Ради Бога, держи рот на замке", — вспомнил он. "Она была так широка! Каждый раз она приходила с большим, широким ртом, и я говорил: "Ой-хо-хо-хо-хо, ой! Что мы делаем?"

Сэндлер также рассказал, что сцены съемок с Энистон привели его к травмам.

"Дженнифер ударила меня ногой под ребра из одного дубля", — поделился актер, в то время как он сказал, что Марк Стронг, играющий члена британской специальной авиационной службы, случайно ударил его кулаком в лицо во время сцены драки.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

Отметим, что Адам Сэндлер женат на актрисе и фотомодели Джеки Сэндлер с 2003 года. Тем временем Дженнифер Энистон в 2017 развелась с актером Джастином Теру. После этого звезда экрана не афиширует свою личную жизнь.

Напомним, Дженнифер Энистон считает, что современному поколению не понравился бы сериал "Друзья".

Также Фокус писал о прозвищах, которые Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер дали друг другу.