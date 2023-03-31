Знаменитості давно товаришують та знімаються в одному проєкті.

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56-річний американський актор Адам Сендлер розповів про поцілунки з Дженніфер Еністон. Про це пише USA Today.

Він пожартував, що вони все ще "незручні одне для одного", коли справа доходить до зйомок сцен поцілунків, які вони робили у всіх трьох своїх фільмах разом.

Колишня зірка Saturday Night Live пожартував, що 54-річна Дженніфер була занадто захоплена, коли прийшов час знімати сцену їхнього поцілунку в продовженні "Таємничого вбивства".

"Заради Бога, тримай рота на замку", — пригадав він. "Вона була така широка! Кожного разу вона приходила з великим, широким ротом, і я казав: "Ой-хо-хо-хо-хо, ой! Що ми робимо?"

Сендлер також розповів, що сцени зйомок з Еністон привели його до травм.

"Дженніфер вдарила мене ногою під ребра з одного дубля", — поділився він, у той час як він сказав, що Марк Стронг, який грає члена британської спеціальної авіаційної служби, випадково вдарив його кулаком в обличчя під час сцени бійки.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер

Зазначимо, що Адам Сендлер одружений з акторкою та фотомоделлю Джекі Сендлер з 2003 року. Тим часом Дженніфер Еністон у 2017 розлучилася з актором Джастіном Теру. Після того зірка екрану не афішує своє особисте життя.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон вважає, що сучасному поколінню не сподобався би серіал "Друзі".

Також Фокус писав про прізвиська, які Дженніфер Еністон та Адам Сендлер дали одне одному.