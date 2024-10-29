"Горячий конюший" из свиты короля Чарльза обручился с давней подружкой

Подполковник Джонатан Томпсон, который блистал в килте на коронации, произвел такой фурор, что даже попросился на менее публичную должность.

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Очаровательный подполковник Джонатан Томпсон из свиты короля Чарльза и королевы Камиллы, который в соцсетях получил прозвище "горячий конюший" и "красавчик военный", обручился с подружкой из высшего общества, которая также работала на короля Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Джонатана Томпсона в соцсетях прозвали "горячим конюшим"

Говорят, что подполковник Томпсон познакомился с Оливией Льюис, когда она работала на короля.

Подполковник Томпсон, известный как также, как "Горячий конюх", сообщил о своих планах жениться на мисс Льюис, перспективном PR-менеджере, опубликовав объявление в газете The Times.

В заявлении говорилось: "Объявлено о помолвке подполковника Джонни Томпсона, сына мистера и миссис Алана Томпсона из Морпета, Нортумберленд, и Оливии Роуз, дочери мистера и миссис Саймона Льюиса, офицера ордена Британской империи, из Примроуз-Хилл, Лондон"

40-летний Джонатан Томпсон из 5-го батальона Королевского полка Шотландии, известный своим друзьям как Джонни, завоевал целую армию поклонников и поклонниц во время своих появлений на коронации короля Чарльза и других важных королевских мероприятиях и получил прозвища "Майор-красавчик" и "Горячий конюший".

Джонатам Томпсон на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Он приветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Великобританию в феврале прошлого года и сопровождал тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс на встречу с королем в Букингемском дворце в октябре 2022 года.

Говорят, что Джонатан Томпсон, который был совершенно не готов к славе, которая на него обрушилась, познакомился с 33-летней Оливией, когда она работала на Чарльза и Камиллу. Их видели вместе на прогулке и прибывшими под руку на летний праздник Trooping the Colour.

Подполковник Томпсон ранее был старшим телохранителем королевы Елизаветы, прежде чем приступить к исполнению королевских обязанностей вместе с Чарльзом, приобретя в процессе множество поклонников благодаря своей привлекательной внешности и манерам.

Джонатан Томпсон и королева Елизавета

Во время коронации поклонники королевской семьи по всему миру были в восторге, поскольку майор Томпсон оказался в самом центре внимания на этом историческом событии, в результате чего некоторые даже стали призывать его стать следующим Джеймсом Бондом.

В прошлом году подполковник Томпсон был назван одной из самых влиятельных фигур страны.

Он занял третье место в рейтинге "Индекса социальной власти" журнала Tatler, который, по мнению журнала, отражает реальную власть в британском обществе.

Вопреки распространенному мнению, подполковник Томпсон не является шотландцем, хотя и носит килт.

Он вступил в армию в 2006 году в возрасте 22 лет и является командиром взвода.

Напомним, Джонатан Томпсон был так смущен тем фактом, что стал звездой коронации короля Чарльза, что даже попросил перевести его на менее публичную должность.

Джонатан Томпсон стал не единственной звездой коронации. Также всеобщее внимание привлекла Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, также занимающая пост лорда-председателя Тайного совета. Пенни стала первой женщиной, которая исполняла настолько важную роль на коронации. Она несла меч.