"Гарячий конюший" зі свити короля Чарльза заручився з давньою подружкою

Підполковник Джонатан Томпсон, який сяяв у кілті на коронації, викликав такий фурор, що навіть попросився на менш публічну посаду.

Related video

Чарівний підполковник Джонатан Томпсон зі свити короля Чарльза і королеви Камілли, який у соцмережах дістав прізвисько "гарячий конюший" і "красень-військовий", заручився з подружкою з вищого світу, яка також працювала на короля Великої Британії. Про це пише Daily Mail.

Джонатана Томпсона в соцмережах прозвали "гарячим конюшим"

Кажуть, що підполковник Томпсон познайомився з Олівією Льюїс, коли вона працювала на короля.

Підполковник Томпсон, відомий також як "Гарячий конюх", повідомив про свої плани одружитися з міс Льюїс, перспективним PR-менеджером, опублікувавши оголошення в газеті The Times.

У заяві йшлося: "Оголошено про заручини підполковника Джонні Томпсона, сина містера і місіс Алана Томпсона з Морпету, Нортумберленд, та Олівії Роуз, доньки містера і місіс Саймона Льюїса, офіцера ордену Британської імперії, з Прімроуз-Гілл, Лондон".

40-річний Джонатан Томпсон з 5-го батальйону Королівського полку Шотландії, відомий своїм друзям як Джонні, завоював цілу армію прихильників і прихильниць під час своїх появ на коронації короля Чарльза й інших важливих королівських заходах і здобув прізвиська "Майор-красень" і "Гарячий конюший".

Джонатам Томпсон на коронації короля Чарльза на коронації Фото: Getty Images

Він привітав президента України Володимира Зеленського під час його поїздки до Великої Британії в лютому минулого року і супроводжував тодішню прем'єр-міністерку Ліз Трасс на зустріч із королем у Букінгемському палаці в жовтні 2022 року.

Кажуть, що Джонатан Томпсон, який був абсолютно не готовий до слави, яка на нього обрушилася, познайомився з 33-річною Олівією, коли вона працювала на Чарльза і Каміллу. Їх бачили разом на прогулянці та прибулими під руку на літнє свято Trooping the Colour.

Підполковник Томпсон раніше був старшим охоронцем королеви Єлизавети, перш ніж приступити до виконання королівських обов'язків разом із Чарльзом, набувши в процесі безліч шанувальників завдяки своїй привабливій зовнішності і манерам.

Джонатан Томпсон і королева Єлизавета

Під час коронації шанувальники королівської сім'ї в усьому світі були в захваті, оскільки майор Томпсон опинився в самому центрі уваги на цій історичній події, внаслідок чого дехто навіть став закликати його стати наступним Джеймсом Бондом.

Минулого року підполковника Томпсона було названо однією з найвпливовіших фігур країни.

Він посів третє місце в рейтингу "Індексу соціальної влади" журналу Tatler, який, на думку журналу, відображає реальну владу в британському суспільстві.

Всупереч поширеній думці, підполковник Томпсон не є шотландцем, хоча й носить кілт.

Він вступив до армії 2006 року у віці 22 років і є командиром взводу.

Нагадаємо, Джонатан Томпсон був так збентежений тим фактом, що став зіркою коронації короля Чарльза, що навіть попросив перевести його на менш публічну посаду.

Джонатан Томпсон став не єдиною зіркою коронації. Також загальну увагу привернула Пенні Мордонт, членкиня Парламенту від консерваторів, яка також обіймає посаду лорда-голови Таємної ради. Пенні стала першою жінкою, яка виконувала настільки важливу роль на коронації. Вона несла меч.